bild: Lomotion AG. All Rights Reserved.

Promotion

Darum haben sich Embolo und Akanji für die Schweizer Nati entschieden

Zwischen zwei Kulturen, mehreren Heimaten und der grossen Fussballbühne: «The Belonging» erzählt die persönlichen Geschichten hinter den Nationalteam-Entscheiden.

Was bedeutet Heimat, wenn man mit mehreren Kulturen gleichzeitig aufgewachsen ist? Und wie entscheidet man sich für ein Nationalteam, wenn sich mehrere Länder wie Zuhause anfühlen? Genau diesen Fragen widmet sich die neue Schweizer Doku-Serie «The Belonging».

Die vierteilige Original-Produktion von Sky Switzerland und blue Entertainment begleitet Fussballspieler wie Manuel Akanji, Breel Embolo, Ivan Rakitić, Albian Hajdari sowie Nachwuchsgoalie Gonçalo Fernandes da Silva und zeigt die persönlichen Geschichten hinter ihren Karrieren. Einige entschieden sich für die Schweiz, andere bewusst dagegen. Doch unabhängig vom Entscheid teilen viele von ihnen ähnliche Erfahrungen: zwischen verschiedenen Kulturen aufzuwachsen, Erwartungen von aussen zu spüren und sich ständig erklären zu müssen.

Murat Yakin, Trainer der Schweizer Fussballnationalmannschaft, auf dem Platz mit seinen Spielern. bild: Lomotion AG. All Rights Reserved.

Gerade in einer vielfältigen Schweiz sind diese Themen für viele junge Menschen relevant. Denn die Frage nach Identität betrifft längst nicht nur Profifussballer. Wer mehrere Sprachen spricht, unterschiedliche kulturelle Einflüsse mitbringt oder sich nie ganz nur einer Seite zugehörig gefühlt hat, wird vieles aus der Serie wiedererkennen.

«The Belonging» zeigt dabei nicht einfach nur Fussballstars, sondern Menschen hinter den Schlagzeilen. Die Serie spricht offen über familiären Druck, öffentliche Diskussionen und die emotionale Bedeutung eines Nationaltrikots. Gleichzeitig geht es auch um Erwartungen und die Herausforderung, den eigenen Weg zu finden, während die ganze Öffentlichkeit zuschaut.

Breel Embolo und Manuel Akanji. bild: Lomotion AG. All Rights Reserved.

Mit persönlichen Gesprächen und intimen Einblicken zeigt die Serie eine ungewohnt ehrliche und nahbare Seite der Spieler. Dadurch entsteht nicht nur eine emotionale Sportdokumentation, sondern auch ein gesellschaftliches Porträt einer modernen Generation, die oft zwischen mehreren Welten lebt.

«The Belonging» startet am 3. Juni mit den ersten zwei Episoden.