Günstig in den Sommer: 6 Ausflugstipps mit dem Zug bild: schweiz tourismus

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6 Sommerausflüge ab 20 Franken, die du mit dem Zug erreichst

Sommererlebnisse müssen weder weit weg noch teuer sein: Zwischen Zürich und Chur warten Seen, Berge, Genuss und Abenteuer. Mit dem Aare Linth Sommer-Hit reist du ab 20 Franken hin und zurück. Vergünstigungen inklusive.

Zwischen Zürich, dem Walensee, Sargans und Chur warten viele und überraschend nahe Orte, die sich wie Ferien anfühlen.

Der Ausflug beginnt dabei schon beim Einsteigen. Auf dem bequemen Fensterplatz ziehen Seen, Hügel und Berggipfel vorbei, während der Alltag langsam in den Hintergrund rückt. Entlang der Strecke warten zahlreiche Freizeiterlebnisse. Hinter fast jeder Station findet sich die nächste Idee für einen Sommertag.

Bleibt eigentlich nur eine Frage: Worauf hast du Lust?

Ein Sommertag zwischen Wasser und Fels

Kaum legt das Schiff ab, wirkt der Alltag plötzlich ziemlich weit weg. Links die Churfirsten, rechts das glitzernde Wasser, dazwischen kleine Buchten, Wasserfälle und der autofreie Ort Quinten.

Mit dem Aare Linth Sommer-Hit gibt es 20 % Rabatt auf die Schifffahrts-Tageskarte. Perfekt für alle, die lieber dem Fahrtwind als dem Verkehr lauschen und Landschaften statt Autokolonnen vorbeiziehen sehen.

Walensee Schifffahrt mit Churfirsten bild: Walensee Schifffahrt

Hoch mit der Seilbahn, rein in die Sommerpause

Palfries beginnt mit einer kleinen Seilbahn und einer vergünstigten Berg- und Talfahrt mit dem Aare Linth Sommer-Hit. Während unten das Rheintal vorbeizieht, schwebst du vorbei an Wäldern, Alpweiden und einem Wasserfall hinauf auf die sonnige Hochebene über Sargans.

Oben warten Bergluft, Weitsicht und jede Menge Platz zum Durchatmen. Kein Verkehr, keine Hektik, keine Termine. Dafür Natur, Ruhe und die Sorte Aussicht, die aus «Lass uns noch etwas bleiben» schnell einen ganzen Nachmittag macht.

Seilbahn Palfries / Panorama Hochebene bild: Seilbahn Palfries

Klettern mit Aussicht auf dem Flumserberg

Nicht jeder Sommertag ruft nach Liegestuhl und Nichtstun.

Wenn Bergluft allein nicht reicht, bist du auf dem Flumserberg richtig. Das Paket aus Bergbahnfahrt, Kletterplausch und kleiner SeeJet-Rundreise bringt dich mit 20 % Rabatt zum Kletterturm CLiiMBER mit über hundert Kletterstationen auf drei Ebenen.

Balancieren, hangeln und dabei möglichst souverän aussehen: So geht aktives Abhängen mit Aussicht.

CLiiMBER Flumserberg bild: Bergbahnen Flumserberg

Die Stadt als Spielplatz? Chur macht’s möglich.

Aktiv geht auch urban.

Beim 20 % vergünstigten Urban Golf wird die Altstadt zum Parcours. Verwinkelte Gassen, historische Plätze und überraschende Hindernisse sorgen dafür, dass der Weg zum nächsten Loch selten geradeaus führt.

Wer lieber auf Rädern rollt statt Bälle schlägt, fährt 20 % günstiger auf den Churer Hausberg Brambrüesch und saust nach der Bergfahrt mit dem Trottinett talwärts Richtung Stadt. Kurven, Fahrtwind und Panorama inklusive.

Trotti Brambrüesch bild: Chur Tourismus

So fein kann Sommer sein

Nicht jeder Ausflug braucht Adrenalin. Wenn Abenteuer für dich auch mal durch den Magen gehen dürfen, kommst du in Chur auf den Geschmack.

Die Genussmission verbindet Rätselspass mit regionalen Spezialitäten und überraschenden Geschichten aus der ältesten Stadt der Schweiz. Mit dem Sommer-Hit profitierst du von 20 % Rabatt auf das Angebot.

Genussmission Chur bild: Chur Tourismus

Und wenn die Sonne Kurzferien macht?

Dann fällt nicht der Tag ins Wasser, sondern du. Im Alpamare in Pfäffikon SZ warten rasante Rutschbahnen, tropische Badewelten und 25 % Rabatt mit dem Sommer-Hit.

Oder du tauchst im Kulturama Zürich mit 20 % Rabatt interaktiv in die Geschichte des Menschen ein. Spannend, überraschend und garantiert wetterfest.

Sommerausflug gerettet.

Alpamare bild: Alpamare

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