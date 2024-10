Chianalea di Scilla, Fischerdorf in Kalabrien bild: Regione Calabria

Promotion

Von diesem perfekten Winter-Intermezzo hast du schon immer geträumt

Wenn das graue Winter-Wetter aufs Gemüt schlägt und du die Nase voll hast von Glühwein, Fondue und Guetzli, dann ist es höchste Zeit für Kalabrien! Hier in Süditalien lacht dir die Sonne ins Gesicht und du kannst dich beim Spörtlern austoben, in die einzigartige Kultur eintauchen oder einfach den mediterranen Gaumenfreuden frönen.

Bei aller Winter-Liebe kommt irgendwann das Heimweh nach Sommer, Sonne und ein bisschen Bewegung ohne 14 Schichten Kleider und klobige Winterboots an den Füssen. Wir hätten da den perfekten Geheimtipp für ein Winter-Intermezzo: Kalabrien in Süditalien ist zu der Jahreszeit eine Sonnenwiege mit wenig Touristen dafür vielen Möglichkeiten, dich sportlich zu betätigen, in die vielfältige Kultur der Region einzutauchen und dich von der feurigen Gastronomie verwöhnen zu lassen.

Dank der kurzen Reisezeit eignet sich Kalabrien super für ein verlängertes Wochenende. Gleichzeitig hat die Region so viel zu bieten, dass es dir auch nach zwei Wochen alles andere als langweilig wird. Was will man mehr?!

Reise-Facts: Zürich – Lamezia 1060 Kilometer, Flugzeit 01:50 Std, Flughafen SUF.

Und jetzt schauen wir, was dich am Stiefelspitz erwartet

In der «kälteren» Jahreszeit verwandelt sich Kalabrien in ein Mekka für all jene, die Aktivferien mögen. Die jahrhundertealten Pinien- und Buchenwälder bieten eine genauso spektakuläre Wanderkulisse wie die Gebirgslandschaft, die rund 800 Kilometer Küsten oder die pittoresken Dörfer und Kulturstätten. Der Fernwanderweg «Cammino Basiliano» führt vom Norden in den Süden Kalabriens und bietet alles, was es an Landschaften zu entdecken gibt.

Bist du eine Sportskanone oder magst du es gemütlich?

Der Fernwanderweg ist in über 80 Etappen eingeteilt. Je nachdem, ob du zum gemütlichen Spazier-Wandervolk gehörst oder profimässig wanderst, kannst du dir die besten Routen aussuchen. Übrigens sind die meisten Etappen ebenso für Mountainbike-Touren geeignet. Auch als Rennradlerin oder -radler bist du in Kalabrien goldrichtig. Die Küstenstrassen laden genauso zum «Gümmele» ein wie die Strassen im urigen Landesinnern. Und im Winter hast du viel weniger Verkehr, der dein Idyll stört.

bild: Regione Calabria

Extra-Sporttipp: Hast du dich schon mal im Kite-Surfen versucht oder bist eh schon Profi? Im Winter hast du Wind und Wellen praktisch für dich alleine. In Pellaro an der Meerenge von Messina herrschen perfekte Windverhältnisse. Im Neoprenanzug kannst du dir eine Einführung geben lassen oder mietest das Equipment und zeigst, was du kannst.

Ein Paradies für Historik-Nerds und alle, die es werden wollen

In Kalabrien stolperst du beinahe über historische Sehenswürdigkeiten und architektonische Perlen. Zwei besondere Orte wollen wir an dieser Stelle herauspicken:

Die arabische Stadt Matera solltest du dir keines Falls entgehen lassen. Wegen des nahöstlichen Charms musste Matera bei Filmdrehs schon oft als Jerusalem-Ersatz herhalten. Doch besonders sehenswert sind die «Sassi», die Wohnhöhlen, in denen die Menschen noch bis in die 1970er Jahre hausten und die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören.

bild: Regione Calabria

Mystik in der Grotte

Im Küstenstädtchen Pizzo flanierst du am Meer entlang oder erkundest das Städtchen auf der steilen Klippe. Der Ort, der zu griechischen Zeiten gegründet wurde, beherbergt eine ganz besondere Kirche. Die Rede ist von der Höhlenkirche Piedigrotta. Hier wurden die Figuren direkt aus dem Tuffgestein herausgehauen und die Atmosphäre in der Grottenkirche ist beinahe mystisch.

bild: Regione Calabria

Extra-Kulturtipp: Die Cattolica di Stilo, eine byzantinische Kirche aus dem 10. Jahrhundert, befindet sich am Hang des Monte Consolino bei Stilo. Das antike Dorf selbst wurde zur Zeit der Griechen erbaut und die dunklen Steinhäuser scheinen fast in den Felsen hineingemalt zu sein. PS.: Stilo liegt auf der Etappe 52 des «Cammino Basiliano» –perfekt, um Wandern und Kultur zu verbinden.

bild: Regione Calabria

Kalabriens feurige Gastronomie – was du probieren solltest

Ob die scharfe rote Mett-Wurst Nduja oder extrascharfe Peperoncini aus der Region, die Kalabresen mögen es feurig. Doch keine Angst: Ein Antipasti-Teller bietet den idealen Einstieg in die kalabrische Küche, ohne dass deine Zunge taub wird.

Kalabrien bietet eine Fülle an lokalen Produkten, wie den Schafkäse Pecorino di Crotone der mit Zwiebelkonfitüre aus der «Cipolla rossa» der roten Zwiebel vorzüglich schmeckt. Dazu gibt’s einheimisches Brot, verschiedene eingelegte Gemüse und natürlich die Nduja sowie weitere lokale Wurst- und Käsesorten.

Auch der fangfrische Fisch hat einen grossen Stellenwert in der kalabrischen Gastronomie. Insbesondere der Schwertfisch, der «pesce spada» sollte man sich nicht entgehen lassen.

Wer die gute alte Pasta bevorzugt, probiert die kalabrischen Nudeln Fileja – zum Beispiel alla ‘nduja oder con cipollata.

bild: Regione Calabria

Extra-Gastrotipp: Chianalea di Scilla ist ein malerisches Fischerdorf im tyrrenischen Kalabrien. Die hiesigen Fischrestaurants mit ihrer lokalen Küche geniessen einen legendären Ruf. Hier wird unter anderem Schwertfisch mit Seeigel und anderem frisch gefangenem Fisch kombiniert.