bild: Tourism Ruka-Kuusamo

Promotion

Tschüss Sommer! Dieses Winterferien-Paradies verzaubert euch 5-fach

Selbst eingefleischte Winterfans haben vermutlich noch nie vom Winterparadies Kuusamo in Finnland gehört. Höchste Zeit dies zu ändern. Denn die Destination bietet alles, was ihr euch von perfekten Ferien im Schnee wünschen könnt.

Das will doch was heissen: Ruka-Kuusamo ist die schneereichste Region Finnlands! Hier, im Nordosten des Landes, finden nicht nur Ski-Nerds ein weisses Pistenparadies. Auch weniger sportliche Fans von Schnee und Eis kommen auf ihre Kosten. Von Abenteuer bis Winterromantik wartet die Gegend rund um Kuusamo mit einmaligen Highlights auf. Fünf davon werden euch garantiert verzaubern. Doch zuerst:

So reist ihr ins Land von Rentier-Yoga, Sauna-Kultur und Arctic River Floating:

Reise-Facts: Zürich – Kuusamo 2555 Km, Flugzeit 3:20 Std, Flughafen KAO.

Beste Winter-Reisezeit: Dezember bis und mit März

Und jetzt die «Magnificent Five»

Natürlich könnt ihr auch «nur» zum Skifahren nach Ruka-Kuusamo reisen. Das Skigebiet Ruka, 25 Autominuten von Kuusamo entfernt, gehört zu den grössten in Finnland. Die rund 40 Pisten inklusive Freestyle Park lassen keine Wünsche offen. Die Highlights, die eure Ferien einmalig machen, warten jedoch nicht unbedingt am Berg.

Langlaufen durch die Traumlandschaft aus Schnee

Sagenhafte 435 Kilometer Langlaufloipen erwarten euch in der Region Ruka-Kuusamo. Und wir können es nicht anders sagen: Ihr gleitet auf diesen Loipen durch eine Winterwunder-Welt, die ihres gleichen sucht. Reserviert euch für das Langläufeln durch den Sonnenuntergang und dick verschneite Wälder genug Zeit. Denn etwas vom Schönsten ist das Einkehren in zwei oder drei der lauschig-rustikalen Loipen-Cafés, an denen ihr des Öfteren geschmeidig vorbeigleitet. Mindestens eine heisse Schokolade und ein Doughnut sind hier Pflicht!

bild: Tourism Ruka-Kuusamo

Yoga bei den Rentieren oder lieber eine Husky-Schlittenfahrt?

Tierische Begegnungen gehören in Finnland zum guten Ton! Wie wär’s beispielsweise mit Yoga bei den Rentieren? Dick eingepackt macht ihr zwischen den Rentieren im Gehege Hund, Kamel, Fisch und Co. Alle, die ein wenig mehr Action mögen oder einfach beides, können sich beim Rentierschlitten-Fahren oder Rentiermelken versuchen. Gleich mehrere Farmen in der Region bieten verschiedene Aktivitäten an und die liebenswürdigen Finninnen und Finnen, helfen euch gerne, den Rentier-Führerschein zu machen. Wer noch nicht genug Vierbeiner-Action hat (und ja, auch alle anderen) sollte sich eine Husky-Tour keines Falls entgehen lassen. Auch hier bieten die Finninnen und Finnen für alle Tier-Fans genau das Richtige: von der kurzen Schnupper-Tour bis zum zweitägigen Husky-Trekk habt ihr das Vergnügen der Wahl.

bild: Tourism Ruka-Kuusamo

Wellnessen in den legendären Saunas und ab ins Eiswasser

Zu jedem guten Finnland-Urlaub gehört mindestens ein Saunabesuch. Das wissen selbst Kinder. Doch zum ultimativen Wellnessprogramm gehör nicht nur die legendäre Finnen-Sauna. Wer sich ein bisschen einheimisch fühlen möchte, nimmt danach ein Eisbad. Denn viele Winterressorts befinden sich an zugefrorenen Seen. Für das Eisbad wird ein Loch ins Eis geschlagen und eine Leiter am Rand befestigt, sodass ihr «mühelos» ins eisigkalte Wasser steigen könnt.

bild: Tourism Ruka-Kuusamo

Schwerelos treiben beim Arctic River Floating

Es ist wohl eines der magischsten Erlebnisse während eurer Finnland-Ferien: Beim Arctic River Floating, zu Deutsch «Flussdriften», zieht ihr euch warm an, steigt in einen Drysuit, werdet mit Helm und Schwimmweste ausgestattet und lasst euch einfach in den Strom fallen. Während rund drei Stunden driftet ihr nahezu schwerelos durch die weisse Märchenlandschaft, lauscht den Naturklängen und mit ein wenig Glück seht ihr nicht nur den funkelnden Sternenhimmel, sondern auch tanzenden Polarlichter.

bild: Tourism Ruka-Kuusamo

Auf einer Schneeschuh-Tour in Traumlandschaften eintauchen

Es ist ja eigentlich kein Geheimnis, dass Winterfans auf Schneeschuhwanderungen Landschaften entdecken, zu denen Normalos gar nie hinkommen. Nördlich von Kuusamo im Oulanka-Nationalpark könnt ihr beispielsweise eine der schönsten und eindrücklichsten Touren machen. Entlang an vereisten Flussufern, durch verschneite Wälder und vorbei am gefrorenen Jyräva-Wasserfall, wandert ihr durch eine Traumlandschaft aus Eis und Schnee.

bild: Tourism Ruka-Kuusamo

Und zum Schluss die Übernachtungstipps:

Rund 30 Minuten Autofahrt von Kuusamo entfernt findet ihr die Magical Pond Nature Igloos. In mitten der unberührten Natur bieten die Iglus Komfort in typisch skandinavischem Design. Eine finnische Sauna und Einkehrmöglichkeiten liegen nur einen Steinwurf entfernt.

Im Nordosten von Kuusamo liegt etwas versteckt die Isokenkäisten Klubi Wilderness Lodge. Ein echter Rückzugsort aus dem städtischen Treiben mit einer Sieben-Sterne-Rauchsauna.

Die Aurora-Hütten in der Wildnis Lapplands, die zum Isokenkäisten Klubi gehören, sind genau das Richtige für romantische Winternächte. Hier könnt ihr euch auch gerne mal selbst an der finnischen Küche versuchen, denn die Hütten verfügen alle über eine Kochgelegenheit.

bild: Tourism Ruka-Kuusamo