Diese 5 Traumstädte bescheren euch perfekte Ägypten-Ferien

Kriegst du Fomo, wenn du an Ferien in Ägypten denkst? Kein Wunder! Das Land der Pharaonen und Pyramiden bietet nebst den kulturellen Highlights zig Schnorchel- und Tauchparadiese, einzigartige Naturparks, Wüsten-Safaris und, und, und. Mit diesen 5 Städten verpasst du (fast) nichts mehr.



Ägypten wartet mit derart vielfältigen Kultur- und Naturschätzen auf, dass du niemals alles sehen wirst. Es sei denn, du gehörst zu den Glücklichen, die sich eine Auszeit gönnen und ein paar Wochen im Land der Götter und Pharaonen bleiben.

Für alle anderen Ferienhungrigen haben wir ein Reise-Päckli zusammengestellt mit 5 Städten, die als ideale Ausgangsorte dienen, um das nordostafrikanische Land zwischen Rotem Meer und Mittelmeer zu entdecken. Das Praktische: Die Städte sind untereinander gut vernetzt und allesamt mit Direktflügen erreichbar.

Stell dir einfach deine individuelle Rundreise zusammen, ganz nach deinem Gusto und Zeitbudget.

Die genialen 5 auf einen Blick

Und das sind die Destinationen: Kairo – Luxor – Hurghada – Marsa Alam – Sharm El Sheikh. Die Flugzeiten betragen 4 bis knapp 5 Stunden.

Von der Stadt der Paläste ins Tal der Könige

Luxor, die Stadt der Paläste, gilt als grösstes Freilichtmuseum der Welt. Direkt am Ufer des Nils gelegen führen viele Flusskreuzfahrten ins Herz der geschichtsträchtigen Stadt. Bei einem Spaziergang entlang des Nils kannst du gleich mehrere Tempelanlagen im Stadtzentrum besuchen. Highlight ist hier die Tempelstadt Karnak mit der imposanten Säulenhalle. Ebenso sehenswert: Das Tal der Könige am Westufer des Nils. In der jahrtausendealten Grabstätte wurden bis heute 64 Gräber gefunden – darunter jenes des berühmten König Tutanchamun.

Von Luxor aus kannst du eine Nil-Kreuzfahrt mit dem Schiff nach Kairo machen. Eilige nehmen dafür das Auto. Oder du entscheidest dich für das Rote Meer und fährst von Luxor nach Hurghada oder Marsa Alam.

3 x Strand- und Tauchparadies

Die ägyptische Küste ist wie geschaffen für erholsame Strandferien und Wassersport. Das Rote Meer gilt dank seiner einzigartigen Unterwasserwelt mit Korallenriffen, Schiffswracks und seltenen Meeresbewohnern als Eldorado für Taucherinnen und Schnorchler.

Die drei Küstenstädte Hurghada, Marsa Alam und Sharm El Sheikh mit ihren ganz eigenen Highlights buhlen dabei um die Gunst der Reisenden.

Sandstrand soweit das Auge reicht

Die beliebte Küstenstadt Hurghada gilt als Wassersporthochburg unter den dreien und ist der grösste Badeort am Roten Meer. Rund 40 Küstenkilometer laden zum Sonnenbaden ein. Die vorgelagerten Korallenriffe machen das ägyptische Strandmekka zu einem Paradies für Schnorchler:innen.

Sharm El Sheikh auf der Halbinsel Sinai erreichst du mit der Fähre von Hurghada aus in etwa 2,5 Stunden oder aber du fährst von Kairo und erreichst das Badeparadies in rund 6 Stunden. Hier am Spitz der Halbinsel erwartet dich unter anderem der Ras Mohammed Nationalpark. Er beherbergt eine Fülle an Meeresbewohnern und gilt als wahres Schnorchel- und Tauchparadies.

Ins blaue Loch tauchen

Etwa 1,5 Fahrstunden von Sharm El Sheikh entfernt an der Südostküste der Sinai Halbinsel liegt das Blue Hole – ein 110 Meter tiefes und 65 Meter breites Loch mitten im Meer. Von Sharm El Sheikh aus kannst du einen Ausflug zu diesem Naturspektakel buchen. Aber Achtung: Gerade in der Hochsaison, kann es dort überfüllt sein.

Extra-Road-Tipp: Folge in Sharm El Sheikh den Spuren von Moses und buche eine Tour auf den Berg Sinai samt weltberühmtem Sonnenaufgang. Auf dem Rückweg besteht die Möglichkeit, das Katharinenkloster zu besuchen, eine UNESCO-Welterbestätte aus dem 6. Jh..

Abseits vom grossen Trubel schnorcheln

Marsa Alam südlich von Hurghada ist eine eher ruhige Bade- und Tauchdestination, die mit mehreren Unterwasser-Highlights punktet. Wie wär’s etwa mit dem Elphinstone Reef – einer der weltweit spannendsten Tauchgründe mit unzähligen exotischen Tieren?

Nebst den Korallengärten und Riffen, ist Marsa Alam auch ein perfekter Ausgangsort für Safaris in die Nationalparks an Land.

Touren durch die Wüste und Nationalparks

Der Gebel Elba Nationalpark liegt 250 km südlich von Marsa Alam. Bei einer geführten Tour durch den Park kannst du mit etwas Glück Riesenmeerschweinchen, Klippenadler, Ginsterkatzen oder Erdwölfe sehen. Auf einer Tour durch den deutlich kleineren Wadi El Gemal Nationalpark unweit von Marsa Alam erlebest du den Kontrast zwischen wilder Küste mit Mangrovenwäldern und trockener Wüste. Selbstredend kannst du von Marsa Alam aus bei einem Tagesausflug diese Welt aus Sand und Dünen ebenfalls hautnah erleben.

Eintauchen in die Geschichte der Pyramiden

Keine Ägypten-Ferien ohne Pyramiden von Gizhe! Die über 4500 Jahre alten Pyramiden sind das einzige erhaltene Weltwunder der Antike. Für deren Besuch quartierst du dich am besten in der ägyptischen Hauptstadt Kairo ein. Schon der Name des Flughafens spricht Bände: Sphinx International Airport. Plane dir unbedingt drei, vier Tage für die Wüstenmetropole mit ihren bunten Basaren und historischen Sehenswürdigkeiten ein!

