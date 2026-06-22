bild: Georgia Travel.

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Dieses eindrückliche Land ist ein wahr gewordener Ferientraum!

Weit abseits des Massentourismus finden Ferienhungrige ein ziemlich einzigartiges Paradies: Georgien trumpft mit seiner wilden Naturschönheit, dem kulturellen Erbe, seiner sinnlichen Kulinarik und seiner Spa- und Wellness-Tradition auf. (Leider) ist es eine Frage der Zeit, bis sich herumgesprochen hat, wie grossartig diese Feriendestination ist!

Schon die Ankunft in Georgiens Hauptstadt Tiflis kann Reisende überwältigen. Europäische, sowjetische und orientalische Einflüsse prägen die bunte Stadt im Südkaukasus und kreieren ein einzigartiges Flair. Hier trifft sowjetische Architektur auf Jugendstilarchitektur, moderne Bauten wie die Friedensbrücke auf mittelalterliche Kirchen und orientalische Bäderarchitektur.

Tiflis dient dir als perfekter Ausgangspunkt für Tagesausflüge oder Roadtrips in die unberührte Natur. Inmitten majestätischer Berge und spektakulärer Landschaften verbergen sich idyllische Dörfer, archäologische Höhlen- und Felsenstädte, mystische Klöster und immer wieder heisse Quellen für erholsame Spa- und Wellnessmomente.

bild: Loren Bedeli

Die Destination im Flugmodus

Zürich – Tiflis 3’130 Km, Flugzeit 4:20 Std., Flughafen TBS

Beste Reisezeit: Für Outdoor-Aktivitäten eignen sich Sommer und Herbst, für einen Städtetrip mit Wellnessprogramm passt es auch in den kalten Monaten.



Entdecke das reiche Kulturerbe von Tiflis

Übersetzt bedeutet Tbilisi «warmer Ort». Den Namen verdankt die Stadt den heissen Schwefelquellen. Das Orbeliani-Bad im Bäderviertel Abanotubani gehört laut Dokumentarfilmer Samuel Häde zu den absoluten Highlights der Stadt. Im Podcast Travel Tales nimmt dich Samuel Häde mit auf eine Reise durch seine Wahlheimat Tiflis mit ihrer Kreativszene.

bild: Georgia Travel.

Schlendertipp: Ein Bummel durch die Rustaweli Avenue führt dich an einigen der wichtigsten Bauwerke der Stadt vorbei. Die beliebte Flaniermeile gilt als kulturelles und politisches Zentrum der Stadt.

Wellnessen in einer einzigartigen Landschaft

Sicher, Tiflis bietet dir unglaublich viele (Thermal)Bäder, von denen eins schöner als das andere ist. Allerdings hat Georgien mit über 2’000 Mineralquellen Land auf Land ab eine lange Spa- und Wellness-Tradition kultiviert.

bild: Georgia Travel.

Den Kurort Bordschomi solltest du dir unbedingt auf deine To-visit-Liste schreiben. Das lauschige Bäder-Idyll liegt etwa 160 Kilometer westlich von Tiflis an den Hängen des Messcheti-Gebirges eingebettet in ein üppig bewaldetes Tal. Bordschomi ist bekannt für seine heilenden vulkanischen Salzquellen und Mineralbäder. Der angrenzende Nationalpark Bordschomi-Charagauli mit seiner einzigartigen Landschaft bietet dir Gelegenheit zum Wandern, Reiten oder Biken.

Gewusst? Das Bordschomi-Mineralwasser gehört zum georgischen Nationalstolz und ist eine der Visitenkarten des Landes.



Die Wiege des Weins

Das wissen die wenigsten: Die hiesige Weinbaukultur ist gut 8’000 Jahre alt und Georgien damit das älteste Weinbauland der Welt. Die traditionelle Weinherstellung in riesigen Tongefässen, den Qvevris, gehört zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe. Und mit Sicherheit trägt auch der Wein dazu bei, dass die Georgierinnen und Georgier so gesellig und gastfreundlich sind.

bild: Georgia Travel.

Das wichtigste Weinbaugebiet Georgiens, Kachetien, liegt östlich von Tiflis. In der Region lohnt sich der Besuch der malerischen Kleinstadt Sighnaghi. Die Stadt mit ihrem mediterranen Flair liegt etwa 110 Kilometer östlich von Tiflis. Terrassenartig in den Berghang gebaut bietet sie einen fantastischen Rundblick in die verschneiten Gipfel des Kaukasus und das Alasani-Tal. In den urigen Weinkellern geniesst du die besten Weine Kachetiens.

Tipp: Online finden sich unzählige Angebote für Weindegustationen, die du problemlos spontan buchen kannst.

Hier findest du weitere Inspiration für einzigartige Ausflüge rund um Tiflis.

In Tiflis verliebst du dich in Georgiens Kulinarik

«Shemomechama» – «Ich kann nicht aufhören zu essen» – wirst du in Georgien öfters hören. Kein Wunder bei einem so deftig-würzigen kulinarischen Erbe, wie es Georgien über Jahrtausende kultiviert hat. Gerade in Tiflis hast du zig Gelegenheiten, in die reiche Küche des kaukasischen Landes einzutauchen.

bild: Georgia Travel.

Unbedingt probieren:

Das georgische Käsebrot Chatschapuri gilt bei einigen als Nationalgericht.

Die georgischen Teigtaschen Khinkali wahlweise mit Fleisch, Pilzen, oder Käse sowie Kräutern gefüllt, werden gerne in geselliger Runde gegessen. Ps: Den Teiggriff isst man nicht mit.

Auf dem Dezerter-Basar in Tiflis kannst du dich mit der farbenfrohen Süssigkeit Churchkhela eindecken. Die langen Stangen bestehen aus Wal- oder Haselnüssen eingehüllt von gehärtetem Traubensaft.

bild: Loren Bedeli

Hier lernst du weitere traditionelle Speisen kennen, die du dir nicht entgehen lassen solltest.

Und noch ein OMG-Tipp für Naturliebende

160 Kilometer nördlich von Tiflis liegt der Kazbegi-Nationalpark mit seinen spektakulären Wanderrouten, Wasserfällen und der imposanten Berglandschaft. Von Stepanzminda aus, dem Zentrum des Gebiets, starten je nach Saison täglich Wander-, Velo-, Kletter- oder Skitouren.

Bist du bereit für Georgien? Dann Abflug!