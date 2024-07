Wasserfall Goðafoss bild: edelweiss_loren bedeli

Island gehört auf eure Bucket List – jetzt!

Sommer ist Island-Zeit. Lasst euch von stundenlangen Sonnenuntergängen verzaubern, geht Wale gucken und bestaunt eine Natur voller Kontraste. Das Wichtigste aber: Beginnt eure Reise im Norden des Landes.

Es muss einmal gesagt sein! Wer die Schönheit Islands mit all ihren Highlights entdecken möchte, beginnt seine Reise am besten mit dem Diamond Circle im Norden des Landes. Auf dieser Rundtour erwarten euch fünf der eindrücklichsten Naturwunder Islands.

Der Direktflug bringt uns nach Akureyri, zweitgrösste Stadt des Landes und eine mit viel Charme und einer Prise Liebe. (Das lässt sich schon an den Ampeln mit herzförmigem Lichtsignal erahnen.)

Reise-Facts: Zürich - Akureyri 2664 Km, Flugzeit 3:50 Std, Flughafen AEY.

Übernachten in Akureyri

Das stilvolle Berjaya Icland Hotel bietet ein gediegenes Ambiente, ist ein paar Gehminuten vom Stadtzentrum und dem geothermischen Schwimmbad entfernt – ideal für Genuss-Menschen. Wer es klein und gemütlich mag und gerne mitten im Geschehen ist, nächtigt im Guesthouse Akureyri. Letzteres eignet sich ideal für Reisehungrige, die auf ihr Budget achten wollen.

Zum Whale Watching Hotspot Europas

Und ab geht’s auf den Diamond Circle. Die 230 Kilometer lange Rundtour mit ihren fünf Stationen startet ein paar Kilometer ausserhalb von Akureyri und führt euch als erstes zum Whale Watching Hotspot Europas in Húsavík direkt am Eyja-Fjord. Die Chance, hier einen Wal zu erspähen, liegt bei fast 100 Prozent. Von Buckel- bis hin zu Blauwalen wurde in der Bucht schon über 20 verschiedene Walarten gesichtet. Also bitte Handy bereithalten für ein paar Wal-Schnappschüsse.

Auf dem Diamond Circle liegen auch gleich zwei der mächtigsten Wasserfälle Europas: Der Dettifoss (Station 2) und der Goðafoss (Station vier). Das Donnern und Rauschen der Wassermassen könnt ihr schon von weitem hören (und sehen).

Asbyrgi Schlucht erkunden und Lava bestaunen

Eine weitere Station auf dem Diamond Circle liegt mitten im Vatnajökull Nationalpark. Der hufeisenförmige Ásbyrgi Canyon entstand vor rund 10‘000 Jahren. Vom Canyon aus lohnt sich ein Abstecher zu den einzigartigen Felsformationen von Hljóðaklettar und Dimmuborgir. Hier bestaunt ihr die aussergewöhnlichen Formen, zu denen Lava erstarren kann.

Die letzte der fünf Stationen, bevor es zurück nach Akureyri geht, hat es in sich! Das Mývatn Naturreservat mit dem gleichnamigen See lässt euch in eine von Vulkanen und Vulkankratern durchzogene Landschaft eintauchen. Wer diese einzigartige Natur in all ihren Facetten erleben möchte, macht am besten eine geführte Buggy-Tour.

Zwei To-dos am Mývatn See

Lasst euch auf keinen Fall das Mývatn Naturbad entgehen. Das lagunenähnliche Freibad verwöhnt euch mit mineralreichem Wasser aus natürlichen heissen Quellen. Es befinden sich etwa fünf Kilometer östlich des Sees. Und zum Zweiten: Besucht die Grjótagjá Höhle unweit der Therme und lasst euch von diesem kleinen Natur-Diamant verzaubern.

PS.: Im Sommer könnt ihr im Naturreservat dank der Mitternachtssonne stundenlangen Sonnenuntergängen frönen.

Übernachten auf dem Diamond Circle

Für den Diamant Circle solltet ihr drei Tage einplanen – Wander-Nerds eher vier bis fünf. Für optimale Etappen nächtigt ihr am besten in Húsavík, damit fürs Whale Watching genug Zeit bleibt. Eine weitere Übernachtungsstation bietet sich in der Nähe des Ásbyrgi Canyon an, zum Beispiel auf dem nahegelegenen Camping oder im Hotel Nordic Natura. Die dritte Station empfiehlt sich am Mývatn See. Direkt am Nordostufer befindet sich der kleine Ort Reykjahlíð mit mehreren Hotels. Oder aber ihr nächtigt im Fosshotel Mývatn ganz im Norden des Sees. Das Restaurant gilt unter Gästen als kulinarisches Highlight und das Hotel bietet eine Sauna mit Blick auf den See.

Zurück in die gemütliche Atmosphäre von Akureyri

Nach den intensiven Naturerlebnissen lohnt sich eine Pause in Akureyri. Bunte Holzhäuser, gemütliche Bars und steile Strassen prägen das Stadtbild. Die Ortschaft bietet nicht nur ein vielseitiges Kulturleben, sondern auch Leckerbissen. Ein Muss: Die Bakaríið við Brúna in der Dalsbraut 1. Die Bäckerei führt eine riesige Auswahl an landestypischen und internationalen Brotsorten wie auch verführerischen Kuchen und Desserts. Unbedingt probieren: Den Skuffukaka – den isländischen Schokoladenkuchen.

Extratipp Akureyri: Der Botanische Garten im Lystigarðin von Akureyri lädt zum Entspannen und Flanieren ein. Über 1‘500 Pflanzenarten aus aller Welt zeigen hier, ob sie dem isländischen Klima standhalten. Im charmanten Kaffeehaus könnt ihr euch stärken und gemütlich den nächsten Ausflug eurer Islandreise planen.

Falls ihr im Norden verweilen möchtet, könnt ihr am Ende eurer Reise mit Edelweiss nonstop von Akureyri (AEY) zurück nach Zürich fliegen.

Für euch geht Island nicht ohne Reykjavik? Dann geht’s hier gleich weiter.

Kein Island ohne Reykjavik – ab auf die Ringstrasse

Die Ringstrasse, auch bekannt als Route 1, führt euch auf fast direktem Weg und knapp 400 Kilometern direkt in die isländische Hauptstadt Reykjavik. Wer Zeit hat, macht auf dem Weg, dem westlichen Abschnitt der Ringstrasse, noch einige Sightseeing-Stopps. Wer den Süden kaum erwarten kann, legt die Strecke in einem Tag zurück.

Reykjavik mit seinen atemberaubenden Kontrasten erkundet ihr am besten zu Fuss. Gerade das farbenfrohe Stadtzentrum lohnt sich für eine Flanier- und Shopping-Tour. Zmörgele im The Laundromat Café (nur schon die Website ist ein Online-Besuch wert) in der Altstadt gehört hier genauso auf eure Bucket List wie Glacé schlemmen in der beliebten Valdís Gelateria mit ihren ganz eigenen Eis-Kreationen.

Küste, Kunst und Kirche

Bei einem Spaziergang am alten Hafen entdeckt ihr das imposante Kongresszentrum und die Konzerthalle Harpa. Von hier aus schlendert ihr entlang der Küste auf dem Sculpture and Shore Walk und entdeckt aussergewöhnliche Werke Isländischer Künstlerinnen und Künstler.

Wer Reykjavik von oben sehen möchte, sollte das Wahrzeichen der Stadt, die Hallgrímskirkja, besuchen. In der Kirche könnt ihr für 1’400 isländische Kronen (rund 9 Franken) mit dem Lift in die Kirchturmspitze hochfahren. Praktisch: Fünf Gehminuten von der Kirche entfernt findet ihr besagte Valdís Gelateria.

Übernachten in Reykjavik

Das 4-Stern-Hotel Eyja Guldsmenden liegt direkt in der Innenstadt. Das Haus mit seinem gemütlich modernen Stil punktet auch mit seinem Top Frühstück. Das Sand Hotel bietet ebenfalls ein ausgezeichnetes Frühstück mit vielen frischen und lokalen Zutaten. Dieses Boutique Hotel mitten im Herzen der Stadt ist ebenfalls ein idealer Ausgangspunkt, um Reykjavik zu erkunden.

Je nach Zeit-Budget könnt ihr von Reykjavik weitere Trips unternehmen oder aber ihr fliegt von hier bequem in die Schweiz zurück.

Reise-Facts: Reykjavik – Zürich 2780 Km, Flugzeit 3:55 Std, Flughafen KEF.

Süd-Tipp für Abenteuerlustige

Natürlich bietet auch der Süden Islands unzählige Naturspektakel. Wer Abenteuer und Herausforderung mag, der sollte eine Tour durch die Katla Eishöhlen unter dem gleichnamigen Vulkan und dem Glescherschild des Mýrdalsjökull machen. Definitiv ein unvergessliches Erlebnis. Ihr könnt geführte Touren buchen, die euch durch die Eishöhlen, über die Gletscherlandschaft bis hin zu den schwarzen Sandstränden führen.

Insel-Tipp für Foodies

Auf der Insel Westman Islands vor der Südküste Islands versteckt sich ein kleines Food-Mekka. In der Ortschaft Vestmannaeyjabæ könnt ihr gleich mehrere Lokale mit Gourmet-Küche besuchen. Wie wäre es beispielsweise mit einem gediegenen Mittagessen im Einsi Kaldi, das sich einen Ruf für seine geniale Küche erworben hat? Oder geniesst im Slippurinn lokale Speisen auf Haut-Cuisine-Niveau. Ebenfalls einen kulinarischen Abstecher wert: Das Naes. Natürlich bietet die Insel auch bezaubernde Ausflugsmöglichkeiten wie den Vulkan Eldfell oder das Beluga Whale Sanctuary Schutzgebiet.