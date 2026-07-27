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Diese 4 Wander-Highlights erwarten dich im Naturparadies Costa Rica

Weit abseits des Massentourismus finden Ferienhungrige ein ziemlich einzigartiges Paradies: Georgien trumpft mit seiner wilden Naturschönheit, dem kulturellen Erbe, seiner sinnlichen Kulinarik und seiner Spa- und Wellness-Tradition auf. (Leider) ist es eine Frage der Zeit, bis sich herumgesprochen hat, wie grossartig diese Feriendestination ist!

Für alle Costa-Rica-Neulinge zuerst das Wichtigste: Das mittelamerikanische Land gilt als Pionier-Nation beim Naturschutz. Ein Viertel der gesamten Landesfläche steht unter Schutz. Das macht Costa Rica mit seinen Regen- und Nebelwäldern, Seen und Wasserfällen, unendlichen Stränden und den über 100 Vulkanen zu einem unvergleichlichen Outdoor-Ferienziel.

Tipps für Guanacaste findest du hier.

Bevor wir einige der schönsten Spots des Landes besuchen, gibt’s wie immer:

Die Destination im Flugmodus

Zürich – San José 10'000 Km, Flugzeit 12 Std., Flughafen SJO

Zürich – Liberia 9'680 Km, Flugzeit 11:15 Std., Flughafen LIR

Beste Reisezeit: Während der Trockenzeit zwischen November und April lässt sich’s entspannt wandern und baden. Aber beides ist auch während der Regenzeit von Mai bis November möglich und insbesondere auf der Pazifikseite. Dann jeweils früh morgens und vormittags. Letzteres wird mit besonders üppiger Natur und tosenden Wasserfällen belohnt und in den frühen Morgenstunden sind Vögel und Säugetiere aktiv.



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Und nun ein paar Highlights…

Der höchste Vulkan und verträumte Nadelwälder

Ganz in der Nähe von San José liegt der Irazú-Vulkan im gleichnamigen Nationalpark. Er ist der höchste Vulkan Costa Ricas. Der Gipfelkrater liegt auf 3’432 Metern. Zum Glück dauert der Fussmarsch durch die eindrückliche, mondartige Kraterlandschaft nur gerade 20 bis 30 Minuten. Die atemberaubende Aussicht ist am frühen Vormittag am besten. An sehr klaren Tagen eröffnet sich dir der Blick auf die Karibik und den Pazifik. Zum Wandern empfiehlt sich auf dem Rückweg nach San José ein Abstecher ins Prusia-Gebiet am Rande des Nationalparks. Hier kannst du auf rund 16 Kilometern Wegnetz durch die malerischen Nadelwälder wandern und die verträumte Natur auf dich wirken lassen.

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Einer der aktivsten Vulkane Costa Ricas

Die Region rund um den Arenal-Vulkan im gleichnamigen Nationalpark bietet dir eine tolle Mischung aus Lavafeldern, Regenwald und schönen Aussichtspunkten auf den aktiven Vulkan. Es gibt verschiedene Senderos – Wanderwege, die du machen kannst. Sie sind meist eher leicht bis moderat.

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Der Nationalpark mit seinen Wanderrouten liegt im Nordwesten und ist sowohl von San José als auch von Liberia gut erreichbar. Wahlweise nächtigst du in der nahegelegenen Ortschaft La Fortuna und gönnst dir dort ein Bad in den Thermalquellen.

Hörtipp: Im Podcast Travel Tales erzählt die Meeresbiologin Christine Figgner vom Schutz der Meeresschildkröten auf Costa Rica und verrät ein paar Geheimtipps für die perfekten Ferien in ihrer Wahlheimat.

Wandern in Costa Rica: Das musst du wissen

Die Wanderwege sind zwar leicht, was die Kondition anbelangt, doch das feuchtwarme Klima und das Terrain insbesondere in den üppigen Wäldern solltest du nicht unterschätzen. Deshalb lohnt es sich meist, zertifizierte Tour-Guides zu buchen. Das kostet zwar etwas Geld, aber die Guids sehen oft wilde Tiere und Besonderheiten, die dir im Alleingang niemals auffallen würden.

In Costa Rica wanderst du schnell mal auf über 2’000 Metern über Meer. Die Luft enthält weniger Sauerstoff, wodurch sich am Anfang alles etwas strenger anfühlt.

Prüfe vor jeder Wanderung die Öffnungszeiten der Nationalparks und pack auch während der Trockenzeit eine Regenjacke ein. Denn je nach Region kann es nachmittags schon mal einen kurzen Schauer geben.

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Gut zu wissen: Costa Rica ist sowas wie ein Yoga-Mekka. Zum Entspannen haben wir einige tolle Locations aufgelistet, die eine grosse Auswahl an Yoga-Workshops und -Kursen anbieten.

Hängebrückentouren durch die Regenwälder

Hoch oben in den Baumwipfeln der Regenwälder eröffnet sich dir die Natur und Tierwelt aus einer ganz neuen Perspektive. In Costa Rica gibt es zwei bekannte Spots für Hängebrückentouren. Die erste führt erneut in den Arenal Nationalpark zu den Mistico-Hängebrücken. Insgesamt gibt es dort 16 Hänge- und feste Brücken. Etwas weiter südlich liegen die artenreichen und seltenen Nebelwälder von Monteverde. Im gleichnamigen Schutzgebiet erwarten dich die legendären SkyWalk-Hängebrücken.

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Strandwanderungen auf der Halbinsel Nicoya

Südwestlich der Stadt Liberia liegt die Halbinsel Nicoya. Sie ist bei Surfern, Digital Nomadinnen und Yoga-Fans äusserst beliebt. Besonders eindrücklich sind die kilometerlangen wilden Sandstrände wie etwa der berühmte Nosara Beach. Zwischen Dschungel und Meer laden sie zum gemütlichen Wandern und Baden ein.

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Wer die Wanderschuhe gegen das Surfbrett tauschen möchte, findet in Costa Rica beste Bedingungen. Einige der schönsten Surfspots haben wir hier für dich aufgeschrieben.

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Bist du bereit für Costa Rica? Dann Abflug!