Hüttenkäse ist eine Proteinbombe – und vielseitiger, als du vielleicht denkst. Bild: swissmilk/ai

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Damals nur gesund, heute auch cool: Welcome back, Hüttenkäse!

Vom Supermodel-Snack zum kulinarischen Alleskönner: Hüttenkäse feiert sein Comeback – wie so ziemlich alles, was in den 90ern was konnte. Die körnige Crème ist aber mehr als bloss zurück, sie ist besser und vielseitiger denn je.

Die 90er sind zurück. Und während du an den Knöpfen deiner Adibreak-Hose herumnestelst, die Liebesgeschichte der jungen Kennedys verfolgst und wahlweise zu Nirvana, Roxette oder Marusha abfeierst, stellt sich eine wichtige Frage: Was gibt’s eigentlich zu essen?

Unter anderem Hüttenkäse. Auch der erlebt ein Revival. Oder besser: einen Glow-up. Denn die Zeiten, in denen 90er-Jahre-Modelikonen wie Naomi, Claudia, Linda und Co. etwas lustlos ihre Selleriestangen in Hüttenkäse gedippt und daran herumgeknabbert haben, sind glücklicherweise vorbei. Heute bescheren uns kreative Influencer:innen Tag für Tag neue Hüttenkäse-Einsatzvarianten. Kurz: Die körnige Crème geht gerade viral – aus gutem Grund.

Die volle Protein-Power

Hüttenkäse ist eine Proteinbombe – also ein idealer Snack für alle, die im Gym punkten und Muskeln aufbauen wollen. Pro 100 Gramm kriegst du 10 bis 13 Gramm Protein. Ist Hüttenkäse damit der Protein-Champion unter den Milchprodukten? Nein, ganz und gar nicht. Käsesorten wie Sbrinz, Greyerzer, Tilsiter oder Mozzarella enthalten mehr Protein. Doch Hüttenkäse ist gleichzeitig fast fettfrei und hat kaum Kohlenhydrate. Du kannst also mehr davon essen, ohne superviele Zusatz-Kalorien. Das heisst: Hüttenkäse ist auch ein guter Begleiter, wenn du Kilos verlieren willst.

Weitere Infos über proteinreiche Lebensmittel findest du hier.

Gamechanger: Hüttenkäse pürieren

Und jetzt zum Wichtigsten, dem Geschmack. Hüttenkäse hat diesbezüglich ein Image-Problem: gesund = fad und langweilig. Aber das ist zu kurz gegriffen. Klar, roh aus dem Schälchen gelöffelt bringt Hüttenkäse deine Geschmacksknospen vermutlich nicht zum Eskalieren. Auch die körnige Textur passt nicht allen. Aber püriert ist Hüttenkäse ein echter Alleskönner – von salzig bis supersüss. Du kannst eine frische Zitronen-Pastasauce daraus zaubern, ein fluffiges Dessert mit Beeren, Pancakes für den Brunch oder Wraps für den Lunch to go. Und ja, sogar Pizza*.

1 / 6 Hüttenkäse-Inspo für dich Hüttenkäse-Pasta quelle: swissmilk

Hüttenkäse-Pasta – das Rezept

Beerentraum mit Hüttenkäse – das Rezept

Protein-Pancakes mit Hüttenkäse – das Rezept

Hüttenkäse-Wraps – das Rezept

Schüttelpizza – das Rezept

*Also gut, es ist eine Schüttelpizza mit Ei. Das ist eher so eine Art Frittata. Aber Pizza tönt halt besser. Wie auch immer – viel Wissenswertes über und weitere (ehrliche) Rezepte mit Hüttenkäse findest du hier.