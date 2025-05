Bei uns ist Sommerzeit Erdbeerzeit. Und bei dir? bild: swissmilk/adobe stock

Promotion

Top 8 der besten Rezepte mit Erdbeeren

Good News aus der Region: Die Schweizer Erdbeeren sind reif!

Wenn du dem Warten tapfer standgehalten und auf lokale Früchte gesetzt hast – Respekt! Jetzt gibts den verdienten Lohn: frische Erdbeeren, die nach Sommer, Sonne und richtig guter Laune schmecken.

Wir von Swissmilk haben eine Schwäche: Schweizer Erdbeeren.

Kaum sind die ersten reif, können wir es kaum erwarten, unsere liebsten Erdbeer-Rezepte hervorzukramen. Dieses Jahr haben wir für dich unsere Top 8 zusammengestellt – perfekt, um sofort loszulegen und dir den Sommer auf den Teller zu holen!

Erdbeer-Tiramisu

bild: swissmilk

Einige Puristen werden jetzt schon aufschreien. Aber unter uns: Wenn du noch nie ein Erdbeer-Tiramisu probiert hast, hast du etwas verpasst. An sonnigen Tagen ist es das perfekte Dessert: Die Erdbeeren bringen Erfrischung und harmonieren hervorragend mit dem Mascarpone.

Das Rezept zum Klassiker.

Erdbeer-Tarte

bild: swissmilk

Alle Hobby-Food-Blogger:innen aufgepasst! Mit dieser Erdbeer-Tarte könnt ihr mit euren fancy Backkünsten angeben.

Sieht aus wie von einer Patisserie, schmeckt besser als dein letzter Urlaub – und ganz nebenbei lernst du auch noch, wie man eine Konditorcrème zaubert. Und für alle Faulenzer:innen: Teig kaufen geht klar, wir werden es niemandem verraten. 😉



Das Rezept der stylischen Tarte



Die Erdbeer-Tarte der Traditionsmenschen

Erdbeersirup

bild: swissmilk

Sirup kann jede:r kaufen – aber selber machen? Das ist die Champions League. Mit unserem Erdbeersirup holst du dir den puren Sommergenuss nach Hause. Egal ob über Crushed Ice, im Prosecco, über der Glace um 2 Uhr nachts oder direkt vom Löffel (we don’t judge).

Und psst: Wer das Zeug in eine hübsche Flasche füllt, hat auch gleich das perfekte DIY-Geschenk für Leute, die sonst schon alles haben.

Sieh hier, wie du deinen eigenen Sirup braust.

Erdbeermousse

bild: swissmilk

Die perfekte Süsse nach dem Essen. Tipp: Rühre die Zutaten vorsichtig unter, damit die Mousse schön luftig wird. Serviere sie in kleinen Gläsern – das kommt gut an – und stelle sie bis zum Servieren in den Kühlschrank. Bon appétit!

Die Erdbeermousse

Erdbeertörtchen

bild: swissmilk

Willst du endlich auch mal bei #foodporn abräumen? Diese Erdbeertörtchen sehen nicht nur verboten gut aus, sie schmecken auch so.

Feiner Mürbeteig, hausgemachte Crème und frische Erdbeeren – mehr Argumente brauchst du nicht.

Und falls du keine Lust auf Teigkneten hast: egal. Hauptsache, das Endprodukt schmeckt!

Hier geht’s zum Erdbeertörtchen-Rezept.

Express-Crème

bild: swissmilk

Dessert? Oh shit, da war ja was ...

Keine Panik: Mit Erdbeeren, Mascarpone, Zitrone und Zucker hast du in 10 Minuten eine süsse Rettungsmission am Start. Schnell gemacht, ultrafein – und alle denken, du hasts voll im Griff.



Erdbeer- und Mascarponecrème

Pfeffer-Erdbeeren mit Vanille-Meringue-Rahm

bild: swissmilk

Erdbeeren und Pfeffer? Klingt erstmal schräg – schmeckt aber himmlisch.

Mit unserem Rezept hebst du Erdbeeren auf das nächste Level: süss, scharf und einfach richtig spannend. Dazu fluffiger Vanille-Meringue-Rahm – und dein Dessert-Game ist offiziell unschlagbar.

Also trau dich, ausprobieren – und danach angeben, als wäre es das Normalste der Welt.



Sei mutig und probiers aus: Erdbeeren mit Pfeffer.

Erdbeerkonfitüre

bild: swissmilk

Konfitüre ist der perfekte Weg, um das ganze Jahr über heimische Früchte zu geniessen. Der beste Tipp: Pflücke Erdbeeren bei einem Bauern oder einer Bäuerin und wähle besonders reife Früchte. So entsteht die beste Marmelade!

Das Rezept: Erdbeerkonfitüre selber machen.

