Daumen hoch für dieses schmucke Teaserbild! Bild: watson

Die Gemeine Stinkmorchel oder das Judasohr – welcher Pilz bist du?

Es ist Pilzsammel-Saison, und es gibt wichtige Fragen, die heute geklärt werden müssen. Hier kommt der einzige Psychotest, den du heute spielen musst.

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Quiz»

Heute widmen wir uns wieder den wirklich wichtigen Themen. Und da Pilzesammeln (oder auch nur Pilzegucken beim Spazieren) wieder stark im Trend liegt, wollen wir gerne wissen: Welcher Pilz bist du? Wir suchen quasi dein Spirit Animal, aber mit Fungi.

Eines vorneweg: Der Genitalpilz ist heute leider nicht dabei. Den sparen wir uns für einen anderen lustigen Psychotest auf.

Und nun: Auf zum fröhlichen, natürlich total wissenschaftlich geprüften Psychotest, dessen Ergebnis für immer in Stein gemeisselt ist.

8 Fragen Welcher Pilz bist du? Erfahre es hier!

Und, welcher Pilz bist du, und welcher wärst du lieber gewesen? Schreib es in die Kommentare!

PS. Das Ergebnis gefällt dir nicht? Dann spiel den Psychotest einfach nochmal!

Mehr Herbstlust:

Im Falle, dass du dieses wichtige Quiz noch nicht gespielt hättest:

9 Fragen Pilzname oder Bullshit? Teste dein Wissen!

Und nun für alle, die Herbst und Winter gar nicht mögen: Dieses Video ist für euch!