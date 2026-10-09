bedeckt, wenig Regen11°
DE | FR
burger
Quiz
Spass

Die skurrilsten Pilze – und welcher bist du? (Psychotest)

Welcher Pilz bist du? Hier kommen die skurrilsten Pilze
Daumen hoch für dieses schmucke Teaserbild!Bild: watson

Die Gemeine Stinkmorchel oder das Judasohr – welcher Pilz bist du?

Es ist Pilzsammel-Saison, und es gibt wichtige Fragen, die heute geklärt werden müssen. Hier kommt der einzige Psychotest, den du heute spielen musst.
09.10.2026, 19:4809.10.2026, 19:48
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Heute widmen wir uns wieder den wirklich wichtigen Themen. Und da Pilzesammeln (oder auch nur Pilzegucken beim Spazieren) wieder stark im Trend liegt, wollen wir gerne wissen: Welcher Pilz bist du? Wir suchen quasi dein Spirit Animal, aber mit Fungi.

Eines vorneweg: Der Genitalpilz ist heute leider nicht dabei. Den sparen wir uns für einen anderen lustigen Psychotest auf.

Und nun: Auf zum fröhlichen, natürlich total wissenschaftlich geprüften Psychotest, dessen Ergebnis für immer in Stein gemeisselt ist.

8 Fragen
Cover Image

Welcher Pilz bist du?

Erfahre es hier!

Und, welcher Pilz bist du, und welcher wärst du lieber gewesen? Schreib es in die Kommentare!

PS. Das Ergebnis gefällt dir nicht? Dann spiel den Psychotest einfach nochmal!

Mehr Herbstlust:

18+ Dinge, die man beim Sex und beim Pilzlen sagen kann
18+ Dinge, die man beim Sex und beim Pilzlen sagen kann

Im Falle, dass du dieses wichtige Quiz noch nicht gespielt hättest:

9 Fragen
Cover Image
Pilzname oder Bullshit?
Teste dein Wissen!

Und nun für alle, die Herbst und Winter gar nicht mögen: Dieses Video ist für euch!

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die lustigsten Deko-Fails im Herbst
1 / 22
Die lustigsten Deko-Fails im Herbst
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mit diesen 7 krass-stylischen Styling-Lifehacks kommst du stylisch durch den Herbst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
QDH: Wie hält sich Huber im Hagelsturm der Fragen?
Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du darfst gegen sie antreten. Einfach wird es nicht.
Liebe Huberquizzer
Zur Story