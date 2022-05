QDH: Die Welt spielt verrückt, nur QDH ist wieder normal Bild:

Liebe Huberquizzer

Das Huber-Quiz segelt wieder in angestammten Gewässern. Vielen Dank an dieser Stelle an Ralf Meile, Anna Rothenfluh und Dennis Frasch fürs Einspringen während meiner Verletzungspause. Die drei Quiz waren so unterhaltsam wie abwechslungsreich.

Jetzt ist es aber an der Zeit, auf Altbewährtes zu setzen. Denn Unterhaltung (und das ist das Huber-Quiz) ist dann am besten, wenn sie antagonistisch zum weltlichen Geschehen steht. Aktuell scheinen nicht nur Wirtschaft, Politik und das Klima aus den Fugen zu geraten. Da kann das Huber-Quiz nicht auch noch über die Stränge schlagen. Wo kämen wir da auch hin. Deshalb kehren wir zurück zu den Wurzeln und zu den schulmeisterlichen Fragen klassischer Allgemeinwissensgebiete.

Viel Spass!

10 Fragen QDH #207