QDH: Eure Chance ist gekommen: Huber ist wieder auf Entzug

Liebe Huberquizzer

Die besten Ideen hat man immer am Morgen – wenn man gerade vom Ausgang nach Hause kommt. Auch bei unserem Titelhelden ist das nicht anders. Er hat sich wieder einmal entschieden, das Rauchen aufzugeben. Das ist doppelt gute Kunde: So bleibt uns Dani länger erhalten – und: Er wird in den nächsten Tagen und Wochen sicher nicht überperformen.

Und damit ab zum Quiz.

Quiz 1. Allgemeinwissen: Wann ist Ostern? keystone Am 100. Tag nach dem ersten Vollmond nach Weihnachten Am ersten Sonntag nach dem 28. März Der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem ersten Frühlingstag 30 Tage nach dem kalendarischen Frühlingsbeginn 2. Sport: Evelyn Ashfords Spezialdisziplin war ...? Weitsprung 100 Meter 400 Meter 100-Meter-Hürdenlauf 3. Geographie: Welches Land hat weniger als sieben Nachbarländer? APA/APA Österreich shutterstock.com Polen keystone Slowakei AP Türkei 4. Geschichte: Wo befindet sich die Stammburg der Habsburger, von wo aus die Familie zu einer europäischen Herrscherdynastie aufstieg? Im Aargau Bei Bled in Slowenien Bei Krems an der Donau (Österreich) In Wien (Österreich) 5. International: Welches Land hat den oder die jüngste(n) RegierungschefIn? keystone Finnland Island Nordkorea Österreich 6. Wirtschaft: Welches Land hat weltweit die höchste Staatsverschuldung in Prozenten des Bruttoinlandsprodukts? keystone Griechenland keystone Italien keystone Japan keystone USA 7. Kunst & Kultur: Wie starb der Existenzialist Albert Camus? OrellFuessli Autounfall Bei der Explosion einer Gasleitung Er stürzte eine Treppe hinunter Flugzeugabsturz 8. Wissenschaft: Welche Aussage über Viren ist FALSCH? keystone Viren verfügen NICHT über eine eigenständige Replikationsfähigkeit Viren haben KEINEN eigenen Stoffwechsel Viren sind in der Regel GRÖSSER als Bakterien Viren zählen NICHT zu den Lebewesen. 9. Populärkultur: Wie heisst dieser sehr, sehr bekannte DJ? EPA Marshmello SWT DRMS Tooth fairy Bucketman 10. Allgemeinwissen: Was ist «die Schwefelperle von Namibia»? Einer der wertvollsten Diamanten der Welt Ein Meteorit Das grösste bekannte Bakterium der Welt Eines der grössten Höhlensysteme der Welt

