Günther Jauch hat «eine der unterhaltsamsten Kandidatinnen in der Geschichte von ‹Wer wird Millionär?›» zu Gast. Bild: RTL / Guido Engels

Die hochbegabte Maya stolpert fast über diese fiese 500-Euro-Frage – und du?

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«Jetzt sehen mich alle im Fernsehen und denken, ich bin schlau, jetzt kann ich nur verlieren», beschwert sich Maya U., nachdem sie ihre Abitur-Abschlussnote bekanntgab und bereits bei der 100-Euro-Frage ins Stocken geriet. «Im Moment denkt das niemand», beschwichtigt Günther Jauch die 18-jährige Kandidatin in der Sendung zum Auftakt der 3-Millionen-Euro-Woche.

In der Vorschule besuchte sie Kurse für begabte Kinder, hat die elfte Klasse übersprungen, ist bereits im vierten Semester an der renommierten Ludwig-Maximilans-Universität, obwohl sie erst gerade ihr Abitur abgeschlossen hat, und hat mehrere Jugendwettbewerbe gewonnen. «Sie sind schon ziemlich schlau», bemerkt Jauch, nachdem er ihre Erfolge aufzählt. Beim Beantworten der Fragen ist dies jedoch nicht der erste Gedanke, der einem in den Kopf schiesst.

Etwas länger dauerte ihr Herleitungsprozess insbesondere bei der 1000-Euro-Frage. Auf Nachfrage reichte ihr Günther Jauch dann Stift und Papier.

Bei welchem Land benötigt man zur Bezeichnung der Einwohnerinnen einen Umlaut – für die männlichen Einwohner hingegen nicht? Frankreich Niederlande Portugal Bulgarien Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 2117 Personen teilgenommen

Was Umlaute sind, sollte man mit einer Abschlussnote von 1,7 wissen, was Maya auch tut: «Wahrscheinlich ist es Französinnen wegen dem Ö.» Sitzt man auf dem heissen Stuhl bei WWM, kann einem jedoch so einiges entfallen und man beginnt auch so einiges zu hinterfragen. Wie etwa, ob es in Bulgarien überhaupt Frauen gibt.

«Es gibt keine Bulgarierinnen», meint Günther Jauch, nachdem Maya die maskulinen und femininen Einwohnerbezeichnungen laut aufsagt. «Wieso sind die da alle männlich?», fragt Maya. Jauchs Bemerkung irritiert sie offensichtlich, weshalb sie zu Stift und Papier greifen muss und sich die Ländernamen notiert. Mehrmals nennt sie die richtige Antwort, doch hinterfragt sich jeweils selbst. Kurz erwägt sie gar den Publikumsjoker zu nutzen. Doch «dieses Ö macht mich so... wissen sie?». Sie ringt sich durch und beantwortet die Frage schliesslich doch noch richtig.



Dass Maya eigentlich doch schlau ist, beweist sie bei dieser Frage für 4000 Euro.

Wem die Kürzel fM, LM, hStb und DStb etwas sagen, der kennt sich offenbar womit aus? Blockflöte Einkochen Schach Häkeln Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 1853 Personen teilgenommen

Doch erst braucht sie den Zusatzjoker, worauf sich einige Zuschauerinnen von ihren Stühlen erheben. «Darf ich jetzt zurückziehen?», fragt Maya, noch bevor Jauch die Frage ans Publikum gestellt hat. «Warum wollen sie jetzt zurückziehen?» «Weil nur Frauen aufgestanden sind und Frauen häkeln», erklärt die Studentin. Jauch verneint.

Bei der 16'000-Euro-Frage, welche sie zum Finale um die 3 Millionen qualifizieren würde, scheidet die hochbegabte Maya leider aus.

Was befindet sich auf der zu Indien gehördenden North Sentinel Island, die vor Jahrzehnten zum Sperrgebiet erklärt wurde? isoliertes Volk Virenbank der WHO Goldreserven des UK Stein der Weisen Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 1664 Personen teilgenommen

Sie nutzt erst den 50:50 Joker, wobei noch die Antwortmöglichkeiten «isoliertes Volk» und «Stein der Weisen» übrigbleiben. Danach nutzt sie den Telefonjoker und kontaktiert ihre Nachbarin, welche ihr, nachdem Maya sie zu einer Entscheidung drängt, den Stein der Weisen nahelegt.

Das ist leider falsch. Bevor Maya ausscheidet, sagt sie noch:

«Ich nehm jetzt den Stein der Weisen und es ist ne scheiss Idee.»

Sie hätte sich mehr als die 500 Euro gewünscht. Günther Jauch tröstet sie mit den Worten: «Sie waren eine der unterhaltsamsten Kandidatinnen in der Geschichte von ‹Wer wird Millionär?›». Auch den Stift durfte sie behalten.

Damit auch du dich an der Million probieren kannst, haben wir dir hier die Frageleiter einer anderen Kandidatin der Sendung zusammengestellt. Wie weit kommst du? Probier dich hier: