QDH: Bei der Geschichtsfrage geht Huber baden Bild:

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze. Kannst du sie besiegen? Einfach wird es nicht!

Patrick Toggweiler Folge mir

Mehr «Quiz»

Liebe Huberquizzer

Regelmässige Spieler unseres kleinen Familienquizzes haben es bemerkt: Huber hat vor allem zwei Schwächen. Da wäre zum einen der Sport. Da muss Huber beim Grossteil der Fragen einfach raten. Gleich hinter dem Sport klassiert sich die Populärkultur als eigentliche Schwachstelle unserer hellsten Kerze. Ausser bei den paar 10ern, bei denen Huber in den 329 bisherigen Quiz fehlerlos blieb, bleibt er eigentlich immer bei einer der beiden Kategorien hängen.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei «Quizz den Huber» (QDH) hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

So bisschen Spoilern darf ich ja: Die Huberregel hat heute keine Gültigkeit. Sowohl beim Sport als auch bei der Populärkultur marschierte er durch. Bei der Sportfrage benötigte er gar nicht einmal die Auswahl!

Dafür haben wir ihn mit der Geschichtsfrage erwischt ... na ja. Tage gibt's. Aber dass Huber trotz zweier nicht kalkulierter Punkte die Wohlfühlzone nur knapp erreicht, ist ein Indiz, dass das heutige Quiz (wie auch schon das letzte) durchaus schwierig ist.



Ah – eins vielleicht noch! Mir wäre geholfen, wenn ihr die besonders dummen Fragen jeweils in den Kommentaren bemängeln würdet. Dann kann ich mir ein Bild machen und dann ist diese Angelegenheit hier nicht dermassen einseitig. Also: Dampf ablassen in den Kommentaren, ich gucke sie mir alle an, auch wenn ich unter Berücksichtigung meiner Work-Life-Balance nicht immer auf alle gleich reagiere.

Und jetzt, nach der Webung, hahaha, Quiz:

10 Fragen QDH #329 Hier klicken!