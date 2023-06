Schriftstellerin Ruth Schweikert ist gestorben

Die Schriftstellerin und Theaterautorin Ruth Schweikert ist mit 57 Jahren gestorben. Dies hat ihr Ehemann Eric Bergkraut am Dienstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitgeteilt. Sie starb am Sonntag in ihrem Zürcher Zuhause an ihrer Krebserkrankung.

Schriftstellerin Ruth Schweikert porträtiert am 12. Mai 2015 in Zürich. Bild: KEYSTONE

Schweikert wurde 1965 im süddeutschen Lörrach geboren und lebte mit ihrer Familie in Zürich. Bekannt wurde sie mit Romanen wie «Augen zu» (1998), «Ohio» (2005) oder «Wie wir älter wurden» (2015), aber auch als engagierte Stimme in politischen Debatten.

Mit dem Preis der Schweizerischen Schillerstiftung (1999), dem Kunstpreis der Stadt Zürich (2016) oder im selben Jahr dem Solothurner Literaturpreis wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet. Mit «Tage wie Hunde» (2019) verarbeitete Schweikert ihre Krebsdiagnose, die sie im Februar 2016 getroffen hatte. (saw/sda)