Reisende brauchen heute Geduld: Flüge am Flughafen Zürich verspäten sich

Am Flughafen Zürich kommt es am Sonntagnachmittag zu Verspätungen bei den Abflügen und den Ankünften. Grund dafür ist die starke Bise. Abflüge erfolgen derzeit auf Piste 10 in Richtung Osten. Aufgrund vorherrschender Biswindlage sind momentan Abflüge auf Piste 28 in Richtung Westen nicht möglich.

Reisende brauchen heute Geduld am Zürich Flughafen. Zahlreiche Flüge sind verspätet abgeflogen oder angekommen. Bild: KEYSTONE

