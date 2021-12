Die SVP, die thematisch bekanntlich seit einigen Monaten den Stadt-Land-Graben bewirtschaftet, will diese zusätzliche Entlastung für die Zentren kürzen, um 164 Millionen Franken pro Jahr . Diese nach Ansicht der SVP «erfolgversprechende» Initiative sei in Planung. (yam/sda)

23'511 neue Fälle in drei Tagen, 46 Tote +++ Berset: «Entscheidung erst am Freitag»

SVP will Stadt-Land-Graben in Zürich vertiefen – mit «erfolgsversprechender» Initiative

2G+ oder Lockdown – so will der Bundesrat die Massnahmen jetzt verschärfen

23'511 neue Fälle in drei Tagen, 46 Tote +++ Berset: «Entscheidung erst am Freitag»

Die ÖV-Betriebe machen nur wenig im Kampf gegen die Maskenverweigerer

Die Klagen über Maskenverweigerer in Bahn, Bus und Tram nehmen zu. Nur noch eine «Mehrheit» trägt in der Stadt Zürich nachts im ÖV Maske. Trotzdem bleibt die Branche seltsam untätig.

Die Nase läuft, die Maske hängt am Kinn des jungen Mannes, der am Samstagabend in der S-Bahn von Thalwil nach Zürich böse Blicke auf sich zieht. Von den genervten Mitreisenden sagt aber niemand etwas, bis der maskenlose Mittzwanziger aussteigt. Es ist ein mittlerweile übliches Bild im öffentlichen Verkehr in der Schweiz. Passagiere ohne Mund-Nasen-Schutz, der seit Sommer 2020 obligatorisch ist, fahren täglich mit Bus, Bahn und Tram durchs Land.