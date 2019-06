Schweiz

Aargau

Streit eskaliert: Mann bedroht in Lenzburg mehrere Leute mit Schrottflinte



Bagatelle artet aus: 39-Jähriger greift nach Streit zur Schrotflinte und bedroht Leute

Wegen einer Bagatelle holte ein Mann gestern Abend in Lenzburg eine Schrotflinte und bedrohte damit am Lenzburger Bahnhof mehrere Personen. Die Polizei nahm den 39-Jährigen noch in der Nacht fest.

Kurz vor 22 Uhr ging am Freitag bei der Polizei eine Meldung ein, wonach ein Mann in der Nähe des Bahnhofs Lenzburg soeben mit einer Schrotflinte aufgetaucht sei und Leute bedroht habe. Inzwischen sei er wieder verschwunden.

Rasch konnte die Polizei die Identität des Mannes ermitteln, welcher dem Anrufer und den anderen betroffenen Personen offensichtlich bekannt war. Im Zuge der sofortigen Fahndung etlicher Patrouillen zeigte sich, dass sich der 39-jährige Schweizer an seinem Wohnort in der Umgebung aufhalten musste.

Unter erhöhten Schutzvorkehrungen umstellte die Polizei den betroffenen Wohnblock und versuchte zunächst vergeblich, mit dem Mann in Verbindung zu treten. Kurz nach Mitternacht gelang dies, worauf er die Wohnung verliess und sich widerstandslos festnehmen liess. Die Polizei konnte eine ungeladene, alte Jagdflinte als mutmassliche Tatwaffe sicherstellen.

Nach ersten Erkenntnissen war dem Verhalten des 39-Jährigen ein banaler Streit wegen einer Bagatelle vorausgegangen. Die Kantonspolizei Aargau muss die genauen Umstände allerdings noch klären. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. (aargauerzeitung.ch)

