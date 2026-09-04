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Haus in Menziken AG in Flammen – Behörden geben Warnungen ab

Wohnhaus in Menziken AG in Flammen – Behörden geben Warnungen ab

Ein Wohngebäude in Menziken AG steht in Brand. Die Behörden haben eine Warnung an Anwohnende verschickt.
04.09.2026, 17:0804.09.2026, 17:09

Auf einem Video, das Blue News publiziert hat, ist zu sehen wie meterhohe Flammen aus dem Gebäude schiessen. Die Aargauer Kantonspolizei hat einen Einsatz gegenüber dem Newsportal bestätigt.

brand menziken
Bild: screenshot blue news

Informationen zum Zeitpunkt des Ausbruchs, der Ursache und ob sich Menschen in dem Haus befanden, gibt es demnach noch nicht.

Die Behörden warnten via Alertsuisse vor starker Rauchentwicklung. Fenster und Türen in der Nähe des brennenden Gebäudes sollen geschlossen werden, Klimaanlagen und Lüftungen ausgeschaltet.

+++ Update folgt +++

(con)

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