Diese soll das Tabu-Thema sichtbar machen, wie die Unia nach der Baufrauen-Versammlung am Samstag in Bern mitteilte. Allerdings sei dem Problem mit Klebern allein nicht beizukommen, es brauche konkrete Massnahmen.

Frauen aus der Baubranche schlagen Alarm wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Sie fordern zusammen mit der Gewerkschaft Unia verbindliche Regeln in allen Betrieben und allen Gesamtarbeitsverträgen. Am Samstag lancierten sie eine Kleber-Offensive.

Kabul 1972: Studentinnen in Miniröcken sind im Neubauviertel Shar-e-Naü unterwegs. Eine dünne städtische Oberschicht in Afghanistan übernahm westlichen Lebensstil und westliche Kleidung.

Kabul 1972: Studentinnen in Miniröcken sind im Neubauviertel Shar-e-Naü unterwegs. Eine dünne städtische Oberschicht in Afghanistan übernahm westlichen Lebensstil und westliche Kleidung.

Trotz Klimakrise: Junge Städter fliegen am häufigsten in die Ferien

Epochales Interview: Was Donald Trump alles ändern will, falls er wieder US-Präsident wird

In diesem Land in Europa wird am meisten gearbeitet (es ist nicht die Schweiz)

Nach der Festnahme von Brian Keller: Zürcher Polizei nimmt auch «Skorp808» in Haft

In der Nacht auf Samstag hat die Kantonspolizei Zürich auch den Kontrahenten von Brian Keller festgenommen.

In der Nacht auf Samstag hat die Kantonspolizei Zürich den Schweizer Influencer «Skorp808» in seiner Wohnung in der Stadt Zürich festgenommen, wie Tele Züri am späteren Samstagmorgen berichtete.