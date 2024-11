Kosten für Autobesitzer steigen laut TCS-Umfrage

Weiter ging aus der Umfrage hervor, dass Autobesitzerinnen und -besitzer im Jahr 300 Franken für die Reinigung ihres Wagens ausgeben. Die Ausgaben für Fahrzeugwäsche und -pflege hätten sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt.

Drei Viertel der Befragten gaben an, über einen eigenen überdachten Parkplatz zu verfügen. 106 Franken pro Monat zahlen die Befragten im Durchschnitt für einen Parkplatz zu Hause. Rund 40 Prozent fahren mit dem Auto zur Arbeit, davon werden rund 70 Prozent der Befragten einen Parkplatz vom Arbeitgeber gratis zur Verfügung gestellt. Für kostenpflichtige öffentliche Parkplätze gaben die Befragten gemäss TCS an, im Schnitt 22 Franken pro Monat auszugeben.

Die gestiegenen Kosten seien hauptsächlich auf die höheren Immobilienpreise zurückzuführen, hiess es weiter in der Mitteilung. Auch das Parkieren auf öffentlichen Flächen und in Parkhäusern sei kostspieliger geworden.

Besitzerinnen und Besitzer eines Autos geben gemäss der Umfrage des Touring Club Schweiz (TCS) monatlich 150 Franken für das Parkieren aus. Somit sind die Parkierungskosten in den letzten 20 Jahren um 15,4 Prozent gestiegen, wie TCS am Mittwoch mitteilte. Die Preise beziehen sich auf Abstellplätze zu Hause, bei der Arbeit oder im öffentlichen Raum.

