Schweiz

Basel

Grossbrand in Pratteln (BL) ++ Bewohner müssen Türen geschlossen halten



Grossbrand in Pratteln (BL) ++ Bewohner müssen Türen geschlossen halten

Im Industriegebiet in Pratteln (BL) ist am Sonntagabend kurz nach 20.30 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die Polizei bat die Anwohner Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach kurzer Zeit gab die Basler Polizei jedoch wieder Entwarnung. Aktuelle Messungen hätten gezeigt, dass sich keine giftigen Stoffe in der Luft befänden.

Bilder und Infos zum Brand bei Galvaplast in #Pratteln! Gemeindepräsident Stephan Burgunder erklärt gegenüber SRF, Leute hätten gearbeitet beim Ausbruch, aber von diesen sei niemand verletzt, und mögliche Brandursache könnte die Hitze sein. pic.twitter.com/nsWAGuJjUQ — Tobias Bossard (@tobiasbossard) 30. Juni 2019

Gemäss der Polizei konnte ein Teils des Brands bis um 23.30 gelöscht werden. Die Rauchentwicklung hält jedoch weiter an.

Update Grossbrand in Pratteln: Brand teilweise gelöscht. Immer noch Rauchentwicklung, deshalb weiterhin Türen&Fenster schliessen und Geboet grossräumig umfahren. — Polizei Basel-Landschaft (@PolizeiBL) 30. Juni 2019

Update folgt ...

Abonniere unseren Newsletter