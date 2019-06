Nach Raser-Unfall: Velofahrer versammeln sich am Gempen zur Protestfahrt

Alle wissen, dass Ryan Hartman getradet wurde – bloss der Spieler selbst noch nicht

Nordamerikas Sportwelt schreibt mit ihren Trades regelmässig absurde Geschichten. Dieses Mal in der Hauptrolle: Der NHL-Spieler Ryan Hartman. Und in Nebenrollen Kanadas einsame Natur, seine Mutter und eine Brieftaube.

Manchmal ist es wohl ganz schön, wenn man keinen Smartphone-Empfang hat. Sonst vermiest einem die Nachricht, dass man neuerdings arbeitslos ist, noch die Ferien.

Eishockeyspieler Ryan Hartman verabschiedete sich am letzten Freitag auf Twitter mit dem wunderschönen Bild eines Sees in die Wildnis. «Bin bis am Samstag in einer Woche ab vom Schuss. Wer mich braucht, soll mir auf den Anrufbeantworter sprechen.»

Nun, vermutlich gibt es ganz viele, die etwas von Ryan Hartman wollen. Zum Beispiel sein …