Wie «20 Minuten» berichtet , sind Hotels, Restaurants und diverse Haushalte vom Ausfall betroffen. «Bei uns geht der Lift nicht, die Gäste können kein Fernsehen schauen und haben in den Zimmern kein Licht», berichtet eine Angestellte des Hotels Belle Epoque.

In der Berner Altstadt gibt es derzeit einen grossflächigen Stromausfall. Dies bestätigt Energie und Wasser Bern (EWB) auf ihrer Website. «Unser Pikettdienst ist vor Ort und arbeitet mit Hochdruck daran, die Störung möglichst rasch zu beheben», heisst es auf der EWB-Website. Betroffen ist das Gebiet Matte/untere Altstadt.

