Mäzen Wyss ebnet Weg für 80-Millionen-Neubau des Kunstmuseums Bern

Drei Verletzte nach Ausweichmanöver mit Rehherde – Schwerverletzter nach Streit in Biel

Ein Autofahrer ist am Samstagabend in Gempen einer Rehherde ausgewichen und dabei von der Strasse geraten. Das Auto stürzte eine Böschung hinunter und überschlug sich mehrfach. Die drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt, wie die Solothurner Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich gegen 23.40 Uhr auf der Liestalerstrasse in Gempen. Der Autofahrer sei in Richtung Nuglar/St. Pantaleon gefahren, als er durch eine Herde von Rehen überrascht worden sei, heisst es in der …