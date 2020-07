Schweiz

Aare in Bern laut US-Sender CNN unter 20 besten Badestellen



Der US-Nachrichtensender CNN zählt die Aare in Bern zu den 20 besten Badeplätzen der Welt. Die Aare sei vielleicht der beste Fluss zum Schwimmen auf der Welt, hiess es im Bericht «20 of the world's best places for swimming».

Den Berliner Schlachtensee lobte CNN in seiner online veröffentlichten Top-20-Liste nicht nur für die gute Erreichbarkeit mit der S-Bahn, sondern auch für die grosse Zahl von Zugangsmöglichkeiten in das «kühle grüne Wasser». Der tiefe, von Bäumen umrahmte See, an dem Eichhörnchen zu Hause seien, sei perfekt für einen Abstecher in die Natur ohne lange Anfahrtswege.

Die Berliner Tageszeitung «Tagesspiegel» berichtete am Donnerstag in seinem Newsletter für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf über den Berliner Erfolg.

Neben dem Berliner See und der Berner Aare empfiehlt der CNN-Autor auch Flussschwimmen im Akigawa in Japan, Planschen am südlichen Ende der Dublin Bay in Irland, im Hafenbad von Aarhus in Dänemark, im Dalebrook Tidal Pool in Kapstadt und im Bohinj-See in Slowenien. (sda/dpa)

