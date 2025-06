Massiver Stromausfall in der Region Seeland Ost

Gemäss Karte sind unter anderem die Ortschaften Büren an der Aare, Lengnau und Pieterlen betroffen.

Die Bevölkerung müsse keine besonderen Massnahmen ergreifen . Wegen Schäden am Stromnetz müsse mit Stromausfällen gerechnet werden, so die Behörden.

Im Gebiet Seeland Ost des Kantons Bern gibt es derzeit einen massiven Stromausfall. Dies melden die Behörden via AlertSwiss.

