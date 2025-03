AHV soll Hörgeräte früher finanzieren – Bundesrat wiegelt ab

Verhandlungsbereiter zeigte sich Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider im Ständerat bezüglich Preisanpassungen. «Eine der sensibleren Fragen ist, ob die Finanzierung mit den technologischen Entwicklungen Schritt halten kann», sagte sie am Donnerstag. «Es gibt immer bessere technische Möglichkeiten, aber sie werden dafür auch immer teurer.»

Bei der definierten Schwelle, ab der die AHV ein Hörgerät finanziert, zeigt der Bundesrat jedoch wenig Wille zur Änderung. In seiner Antwort erklärt er die verschiedenen Bestimmungen mit der Tatsache, dass die AHV- und IV-Renten unterschiedliche Zwecke haben: Die AHV sei keine Eingliederungsrente, sondern eine Rentenversicherung. Damit richte sie sich nicht auf Beeinträchtigungen aus, wie es die IV tut. Der Bundesrat verweist aber auch auf die Teilfinanzierung, welche die AHV schon heute ab einer leichten bis mittleren Schwerhörigkeit leistet.

Dittli verlangt deshalb, dass die AHV schon ab einem geringeren Hörverlust das Hörgerät finanziert. Er stützt sich auf eine neue Studie von Pro Audito, wenn er fordert: «Der Zugang zu Hörgeräten muss einfacher und bezahlbarer werden, sonst sparen wir an der falschen Stelle.» So entstünden immer höhere Folgekosten, je länger die Betroffenen kein Hörgerät tragen.

«Schwerhörigkeit ist heute die zweitteuerste Krankheit nach Rückenschmerzen», sagt FDP-Ständerat Josef Dittli. Er beklagt, dass AHV-Rentnerinnen und -Rentner verglichen mit IV-Bezügerinnen und -Bezügern stark benachteiligt würden. Letztere erhalten ab 20 Prozent Hörverlust ein von der IV finanziertes Hörgerät. Bei der AHV geschieht das erst ab einer hochgradigen Schwerhörigkeit – also etwa wenn man sein Gegenüber beim Sprechen nicht mehr hört.

Am Donnerstag hat der Ständerat über einen erleichterten Zugang zu Hörgeräten diskutiert. Der Bundesrat verteidigt die aktuell geltende Regelung. Innenministerin Baume-Schneider ging vor allem auf die Preise ein.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Zürich soll zum «Sicheren Hafen» für Flüchtlinge erklärt werden

Eine Mehrheit im Zürcher Gemeinderat will, dass die Stadt Zürich zum «Sicheren Hafen» für Flüchtlinge erklärt wird. Das Parlament hat am Mittwoch ein SP-Postulat mit 63 zu 53 Stimmen an den Stadtrat überwiesen.