Von der Marke Ray Ban sollen bei Galaxus am meisten Smart Glasses verkauft werden. Bild: keystone

Galaxus verkauft viermal mehr Smart Glasses als 2025 – 9 von 10 gehen an Männer

Obwohl sie keinen guten Ruf geniessen, steigt der Verkauf von Kamerabrillen stark an. Vor allem ein Geschlecht mag das umstrittene Gadget.

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«2026 könnte den tatsächlichen Beginn des Zeitalters der Cyberbrillen markieren», schreibt Galaxus in einer Medienmitteilung. Von Januar bis September verkaufte der Onlinehändler viermal mehr Smart Glasses als im selben Zeitraum des letzten Jahres.

Mit integriertem Mikrofon, Kamera und teils auch Display sollen Smart Glasses Funktionen übernehmen, die man sonst vom Smartphone kennt. Musik hören, telefonieren, Fotos und Videos aufnehmen sowie freihändige KI-Assistenz für schnelle Fragen unterwegs, sind nur einige der von den Herstellern angepriesenen Eigenschaften. Auch für Menschen mit einer Seh- oder Hörbeeinträchtigung sollen die Brillen eine Hilfe sein.

Gleichzeitig warnen Datenschützer und Behörden. Sie sehen grosse Risiken für die Privatsphäre in den Brillen. Besonders das Filmen von Personen ohne deren Mitwissen wird kritisiert.

Die Kritik scheint der hohen Nachfrage nicht zu schaden. Galaxus verkaufte nach eigenen Angaben allein zwischen Januar und September 2026 «mehrere Tausend» Smart Glasses in der Schweiz. Das sind 307 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 87 Prozent der Brillen sollen dabei von Männern gekauft worden sein.

Mit fast einem Drittel Marktanteil ist Ray Ban die beliebteste Marke beim Onlinehändler. Der Bestseller – die «Wayfarer Gen 2» – ist aus einer Kooperation zwischen der Brillenmarke Ray Ban und dem Tech-Konzern Meta hervorgegangen. Die Brille ermöglicht Foto- und Videoaufnahmen, verfügt über eine Audiofunktion und ist mit einem KI-Sprachassistenten von Meta ausgestattet. Auf Galaxus kostet sie 396 Franken.

(nil)