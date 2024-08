Keine Solaranlage auf dem Zürichsee: Kantonsrat versenkt Vorstoss

Auch Erstunterzeichner Daniel Sommer (EVP, Affoltern) räumte ein, dass es eigentlich noch genügend freie Dachflächen gebe. «Aber dabei handelt es sich jeweils um eher kleinere Flächen, und oft werden Pläne für den Bau von Solaranlagen dort durch Einsprachen blockiert», sagte Sommer. Mit einem schwimmenden Solarkraftwerk auf dem See könne man auf einen Schlag eine grosse Fläche mit Solarpanels bestücken. (cst/sda)

Der Zürcher Kantonsrat hat am Montag einen Vorstoss für ein schwimmendes Solarkraftwerk auf dem Zürichsee deutlich abgelehnt. Der Eingriff ins Landschaftsbild sei zu gross.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die herzigste Solaranlage der Welt steht in China

Trotz erneutem Regen in Brienz: Provisorisches Gerinne hält Mühlebach in Schach

Kamala Harris fordert Waffenruhe in Gaza und Geiseldeal + Hamas lehnt Vorschläge weiter ab

Ich habe ChatGPT gefragt, wohin ich in die Ferien soll – und wurde positiv überrascht

Schweiz vs. Ausland – welche Dinge sind wo besser?

Bayern will Goretzka loswerden – der will bleiben +++ PSG holt Doué für 50 Mio. Euro

«Das kann nur die Schweiz»: Was Kamala Harris an unserem Land begeistert

Auto mit Schweizer Nummernschild fährt in Marokko wahllos Menschen um

Nach einem Jahr Reparaturen: Erster Zug fährt durch Gotthard-Weströhre

Vor einem Jahr entgleiste ein Güterzug in der Weströhre des Gotthard-Basistunnels und beschädigte die Gleise. Seither mussten Zugreisende ins Tessin sowie Güterzüge längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen. Am Montagmorgen fuhr nun der erste Zug wieder durch die Röhre.

Ein erster Zug hat am frühen Montagmorgen die Weströhre des Gotthard-Basistunnels durchfahren. Am 2. September soll die Röhre wieder vollumfänglich für den Bahnverkehr freigegeben werden.