Nicht alle Branchen leiden gleich stark unter dem Aufkommen von Künstlicher Intelligenz. bild: shutterstock

Wer profitiert, wer verliert – so verändert KI den Schweizer Arbeitsmarkt

Backoffice und Callcenter unter Druck, Pflege und Bildung im Aufwind: Ein neuer Report ordnet ein, in welchen Branchen KI eher Stellen kostet und in welchen sie hilft.

Philipp Reich Folge mir

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Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,0 Prozent, von einer Krise ist die Schweiz weit entfernt. Und doch ist für Berufseinsteiger etwas ins Wanken geraten: Seit dem Durchbruch generativer KI sind die Einstiegsstellen in KI-exponierten Berufen um 32 Prozent zurückgegangen, wie eine Auswertung von jobs.ch zeigt.

Ein neuer Report der Berner Beratungsagentur sparkr ordnet ein, was das bedeutet. Seine Kernthese: KI vernichtet nicht einfach Jobs, sie trifft nur manche Gruppen früher als andere, und zuerst die Jungen. Die Gesamtzahlen verraten davon wenig. Im August stieg die Zahl der Stellensuchenden um 8,7 Prozent auf 227’248, die Zahl der gemeldeten offenen Stellen aber um 15,5 Prozent.

Vier Felder, vier Schicksale

Autor Christian Lundsgaard-Hansen, Strategieberater bei sparkr, hat rund 50 Quellen ausgewertet und die Beschäftigten grob in vier Marktkonstellationen eingeteilt. Entscheidend ist, wie digital und standardisierbar die Arbeit ist und ob der Markt zusätzliche Leistung aufnehmen kann.

Am meisten unter Druck stehen digitale, gesättigte Märkte wie Backoffice, Callcenter oder Übersetzungen: Dort arbeiten 10 bis 15 Prozent der Beschäftigten. Bei weiteren 25 bis 30 Prozent, etwa in Reinigung oder Detailhandel, bleibt der direkte Effekt begrenzt. 55 bis 65 Prozent dürften in Feldern tätig sein, in denen KI eher entlastet oder Wachstum ermöglicht, in Softwareentwicklung und Beratung etwa, vor allem aber in Gesundheit, Pflege und Bildung.

Wichtig: Das sind Schätzungen. Der Report betont selbst, dass es keine offizielle Statistik und keine erhärtete Messung gibt.

Dieselbe KI, gegenteilige Wirkung

Die Kernthese: Nicht die Technik entscheidet, sondern wohin die Produktivität fliesst. In einem wachsenden Markt schafft sie neue Arbeit, in einem gesättigten spart sie Stellen. Dazu passt: Digitale Wachstumsfelder erzeugen überproportional viel Wertschöpfung, bieten aber nur 20 bis 25 Prozent der Jobs.

Dass es auch anders geht, zeigt Ikea. Der Chatbot «Billie» beantwortete zwischen 2021 und 2023 rund 47 Prozent der einfachen Kundenanfragen. Laut Ikea wurden 8500 Callcenter-Mitarbeitende für Beratungsjobs umgeschult.

Die Karriereleiter wackelt

Am meisten Sorgen macht dem Autor deshalb der Berufseinstieg. Recherche, erste Analysen, Entwürfe: Genau solche Aufgaben, mit denen Junge sich einarbeiten, kann KI schon heute übernehmen.

−32% Einstiegsstellen

Besonders stark ist der Rückgang bei den Einstiegsstellen in Marketing, Administration, Finanzen und IT. Die KOF der ETH sieht seit ChatGPT zudem eine stärker steigende Arbeitslosigkeit in exponierten Berufen, auch im Journalismus. Der Arbeitsmarkt kann so stabil wirken, während Karriereleitern beschädigt werden.

Wie geht es weiter?

Der Report rechnet mit drei Phasen: kurzfristig Druck auf Junge und digitale Wissensberufe, mittelfristig stabile Gesamtbeschäftigung mit Verschiebungen darunter, langfristig womöglich ein Plus, wenn Firmen Gewinne in Innovation statt nur in Margen stecken.

Bewiesen ist das nicht. Der Rückgang bei den Einstiegsstellen belegt keinen KI-Effekt, räumt der Report ein. Eine US-Auswertung zeigt sogar, dass KI-Vorreiter mehr Leute einstellten, allerdings vor allem im Informationssektor.

Bruchstellen dürften sich laut Report weniger in der Arbeitslosenquote zeigen als an der Schwelle zum Berufsleben. Gemeint ist die erste Sprosse der Karriereleiter: die Einstiegsstelle nach Lehre oder Studium, in der Junge Erfahrung und Urteilskraft aufbauen. Die Quote zählt, wer arbeitslos ist, und nicht, wie viele solcher Einstiegsstellen es noch gibt. Wer wissen will, ob die Karriereleiter hält, schaut deshalb nicht auf die Quote, sondern auf die erste Sprosse.