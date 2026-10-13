Gemeinsam alt werden: Verheiratete haben im Rentenalter eine höhere Lebenserwartung als Ledige. Bild: Shutterstock

Lebenserwartung steigt langsamer – und Verheiratete leben länger als Ledige

Die Lebenserwartung steigt so langsam wie nie. Und die Schere zwischen Verheirateten und Ledigen geht auf: Mit 65 leben verheiratete Männer im Schnitt 4,4 Jahre länger als ledige, bei den Frauen sind es 3,7 Jahre.

Philipp Reich Folge mir

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Die Lebenserwartung in der Schweiz steigt weiter, aber so langsam wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Das zeigen die neuen Sterbetafeln des Bundesamts für Statistik (BFS), die alle zehn Jahre berechnet werden.

Gemäss den Daten für 2018 bis 2023 werden Männer bei der Geburt im Schnitt 81,6 Jahre alt, Frauen 85,5 Jahre. Zwischen 2010 und 2020 legte die Lebenserwartung der Männer um 1,5 Jahre zu, jene der Frauen um 1,0 Jahre. So gering war der Zuwachs innerhalb eines Jahrzehnts noch nie, seit das BFS Ende des 19. Jahrhunderts mit den Sterbetafeln begann. Von 2000 bis 2010 waren es noch 2,9 Jahre bei den Männern und 1,7 Jahre bei den Frauen.

Gebremst hat auch die Corona-Pandemie: Sie kostete die Männer 0,4 und die Frauen 0,3 Jahre. Haupttreiber bleibt der Rückgang der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Beitrag des Rückgangs der Krebssterblichkeit war zudem noch nie so hoch.

Welche Todesursache in welchem Alter zählt

Wie gross der Anteil einzelner Todesursachen ist, hängt stark vom Alter ab. Bei jungen Erwachsenen sterben viele durch Gewalteinwirkung, dazu zählen Unfälle und Suizide. In dieser Altersgruppe macht sie einen grossen Teil aller Todesfälle aus. Im mittleren Alter dominieren Tumore, ihr Anteil ist rund um die 50 bis 65 Jahre am höchsten. Danach gewinnen Herz-Kreislauf-Krankheiten an Gewicht, und ihr Anteil steigt bis ins hohe Alter. Krankheiten der Atmungs- und Verdauungsorgane sowie Infektionskrankheiten spielen dagegen in allen Altersgruppen eine kleinere Rolle.

Insgesamt gehen 55 Prozent des Anstiegs der Lebenserwartung auf eine tiefere Sterblichkeit im Rentenalter zurück. Bei den Männern stammen 30 Prozent des Zuwachses von den 65- bis 79-Jährigen und 25 Prozent von den ab 80-Jährigen. Bei den Frauen sind es 19 und knapp 36 Prozent.

Der Vorsprung der Frauen schrumpft

Frauen leben weiterhin länger als Männer, der Abstand schrumpft aber von 4,4 auf 3,8 Jahre. Um 1990 betrug er noch bis zu 7 Jahre. Auch zwischen Schweizern und Ausländern hat sich die Lücke verkleinert: Ausländische Männer leben heute 0,3 Jahre länger als Schweizer, ausländische Frauen 0,5 Jahre länger als Schweizerinnen.

Verheiratete leben deutlich länger als Ledige

Dagegen driften Verheiratete und Ledige auseinander. Verheiratete Männer können mit 65 noch mit 20,8 weiteren Lebensjahren rechnen, ledige nur mit 16,4. Bei den Frauen sind es 24,1 gegenüber 20,4 Jahren. Bei ledigen Frauen sank die Lebenserwartung im Alter 65 seit 2010 sogar um 0,3 Jahre.

Grosse Unterschiede zwischen den Kantonen

Auch zwischen den Kantonen bleiben die Unterschiede gross. Bei den Männern reicht die Lebenserwartung bei der Geburt von 80,5 Jahren im Kanton Glarus bis zu 83,7 Jahren im Kanton Nidwalden. Bei den Frauen liegt die Spanne zwischen 84,9 Jahren im Kanton Solothurn und 87,2 Jahren im Kanton Appenzell Innerrhoden.

Weil kleine Kantone wegen ihrer geringen Einwohnerzahl zu Ausreissern neigen, hat das BFS auch jene mit mehr als 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern separat betrachtet. Dort liegen bei den Männern Basel-Stadt mit 80,7 Jahren am unteren und Zug mit 83,4 Jahren am oberen Ende. Bei den Frauen ist Zug mit 86,5 Jahren Spitzenreiter unter den grösseren Kantonen.

Auch im Alter von 65 Jahren bleiben die Unterschiede sichtbar, wenn auch kleiner. Männer in Glarus haben noch 18,6 weitere Lebensjahre vor sich, in Zug sind es 20,6. Frauen in Glarus kommen auf 22,0 Jahre, im Tessin auf 23,3 Jahre.