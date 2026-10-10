wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Gaza-Demonstration in Lausanne: Feuerwerk auf Polizisten geworfen

Gaza-Demonstration in Lausanne: Feuerwerk auf Polizisten geworfen

10.10.2026, 20:3210.10.2026, 20:32
Des personnes participent a une manifestation de soutien au peuple palestinien ce samedi 10 octobre 2026 a Lausanne.
Wehende Palästina-Flaggen an der Demonstration in Lausanne.Bild: keystone

Rund 2000 Menschen haben in Lausanne am Samstag zur Unterstützung des palästinensischen Volkes demonstriert. Die Kundgebung wurde durch Sachbeschädigungen an einem UBS-Gebäude durch etwa 60 vermummte Personen unterbrochen. Die Polizei reagierte mit Tränengas.

Die Kundgebung begann gegen 15 Uhr auf der Place de la Riponne. Am späten Nachmittag führte sie weiter über den Bahnhof bis zur Esplanade de Montbenon.

An der Place St-François zerschlugen vermummte Personen Fensterscheiben, warfen rote Farbe und besprühten den dortigen Standort der Bank UBS mit Graffiti. Zudem warfen sie Feuerwerkskörper in Richtung der Ordnungskräfte, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Nach Angaben der Organisatoren, darunter das Kollektiv Lausanne-Palestine und die Association Palestine, sollte die Demonstration Unterstützer der palästinensischen Sache aus der gesamten Westschweiz zusammenbringen.

Diese protestierten gegen Israel und kritisierten gleichzeitig die «Komplizenschaft der Schweiz beim Völkermord, bei der Hungersnot und bei der Kolonisierung» im Gazastreifen und in den besetzten Gebieten. «Blutbefleckte Neutralität», stand auf einem Transparent. (sda)

Auch interessant:

1000 Gaza-Demonstrierende kauern sich in der Zürcher Bahnhofstrasse hin
1000 Gaza-Demonstrierende kauern sich in der Zürcher Bahnhofstrasse hin
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ninja-Style zwischen den Trümmern von Gaza
1 / 16
Ninja-Style zwischen den Trümmern von Gaza
Mit Kampfsport raus aus dem Elend: Junge Palästinenser zeigen ihr Können als Ninja-Kämpfer am 29. Januar 2016 im Gazastreifen einem Presse-Fotografen. Sie hoffen, dass sie an internationale Wettkämpfe eingeladen werden.
quelle: x01571 / mohammed salem
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Drei Jahre nach dem 7. Oktober: Israel gedenkt der Opfer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Aeschi will mindestens ein Zweierticket für Parmelin-Nachfolge
SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi hat für die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin ein Ticket mit mindestens zwei Kandidaturen in Aussicht gestellt. Er werde sich für eine entsprechende Auswahl einsetzen, sagte er in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF.
Zur Story