Gaza-Demonstration in Lausanne: Feuerwerk auf Polizisten geworfen

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Wehende Palästina-Flaggen an der Demonstration in Lausanne. Bild: keystone

Rund 2000 Menschen haben in Lausanne am Samstag zur Unterstützung des palästinensischen Volkes demonstriert. Die Kundgebung wurde durch Sachbeschädigungen an einem UBS-Gebäude durch etwa 60 vermummte Personen unterbrochen. Die Polizei reagierte mit Tränengas.

Die Kundgebung begann gegen 15 Uhr auf der Place de la Riponne. Am späten Nachmittag führte sie weiter über den Bahnhof bis zur Esplanade de Montbenon.

An der Place St-François zerschlugen vermummte Personen Fensterscheiben, warfen rote Farbe und besprühten den dortigen Standort der Bank UBS mit Graffiti. Zudem warfen sie Feuerwerkskörper in Richtung der Ordnungskräfte, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Nach Angaben der Organisatoren, darunter das Kollektiv Lausanne-Palestine und die Association Palestine, sollte die Demonstration Unterstützer der palästinensischen Sache aus der gesamten Westschweiz zusammenbringen.

Diese protestierten gegen Israel und kritisierten gleichzeitig die «Komplizenschaft der Schweiz beim Völkermord, bei der Hungersnot und bei der Kolonisierung» im Gazastreifen und in den besetzten Gebieten. «Blutbefleckte Neutralität», stand auf einem Transparent. (sda)