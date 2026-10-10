1000 Gaza-Demonstrierende kauern sich in der Zürcher Bahnhofstrasse hin

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Rund tausend Teilnehmende haben am Samstag in Zürich gegen den Krieg in Gaza demonstriert. In der Bahnhofstrasse kauerten sie nieder und hielten eine Schweigeminute ab. Der Umzug wurde von einem Grossaufgebot der Polizei begleitet.

In der Bahnhofstrasse legten die Demonstrierenden eine Schweigeminute ein. Bild: keystone

Zahlreiche Passantinnen und Passanten blieben verwundert stehen, als sich neben ihnen in der Bahnhofstrasse die rund tausend Demonstrantinnen und Demonstranten auf den Boden kauerten und still wurden. Nach der Schweigeminute zog der Umzug weiter in Richtung Langstrasse und zurück zum Ausgangsort auf dem Helvetiaplatz.

Der Anlass blieb friedlich, die Polizei war aber mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Viele der Teilnehmer waren vermummt. Auch die 76-jährige linksradikale Andrea Stauffacher, die inoffizielle Anführerin des «Schwarzen Blocks», lief am Umzug mit. Der Verkehr in der Innenstadt war wegen des Umzugs teilweise unterbrochen.

Rund 1000 Personen nahmen am Umzug teil. Bild: keystone

Im von rund zwei Millionen Palästinensern dicht bevölkerten Gazastreifen am Mittelmeer wütet seit drei Jahren ein Krieg zwischen der israelischen Armee und der palästinensischen Terrororganisation Hamas. Diese hatte am 7. Oktober 2023 israelische Dörfer angegriffen und dabei rund 1200 Menschen getötet und etwa 250 als Geiseln verschleppt. (sda)