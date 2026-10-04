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Alle bisherigen Zuger Regierungsratsmitglieder wiedergewählt

Alle bisherigen Zuger Regierungsratsmitglieder wiedergewählt

04.10.2026, 15:4404.10.2026, 15:44

Das Zuger Stimmvolk hat im ersten Wahlgang alle bisherigen Regierungsratsmitglieder wiedergewählt, wie der Kanton mitteilte. Weiterhin hält die Mitte drei Sitze, die FDP und die SVP halten je zwei.

Der gesamte bisherige Zuger Regierungsrat mit Stephan Schleiss, Andreas Hausheer, Laura Dittli, Silvia Thalmann, Andres Hostettler, Florian Weber und Heinz Taennler, von links, nach ihrer wiederwahl a ...
Der gesamte bisherige Zuger Regierungsrat nach ihrer Wiederwahl.Bild: keystone

Die sieben Bisherigen erreichten allesamt das absolute Mehr von 12'891 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 47,6 Prozent, wie der Kanton am Nachmittag mitteilte.

Damit besteht der Zuger Regierungsrat in der Amtszeit 2027 bis 2030 weiter aus Laura Dittli (Mitte, bisher Sicherheitsdirektorin), Andreas Hausheer (Mitte, Gesundheitsdirektor), Silvia Thalmann-Gut (Mitte, Volkswirtschaftsdirektorin) Andreas Hostettler (FDP, Leiter Direktion des Innern), Florian Weber (FDP, Baudirektor) Stephan Schleiss (SVP, Leiter Direktion Bildung und Kultur) und Heinz Tännler (SVP, Finanzdirektor).

Am knappsten verpasste die Wahl Andreas Lustenberger (Alternative – Die Grünen), der am achtmeisten Stimmen holte und ebenfalls das absolute Mehr erreichte. (hkl/sda)

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