Onkologe Thomas Ruhstaller betreut Frauen, die seit zehn Jahren mit ihrer Brustkrebserkrankung leben. Bild: getty images

«Wir riskieren gerade den Zugang zu innovativen Medikamenten ganz zu verlieren»

Onkologe Thomas Ruhstaller warnt vor einem leichtfertigen Umgang mit den Medikamentenpreisen. Der Preisdruck aus den USA könnte den Zugang zu neuen Therapien in der Schweiz verzögern oder ganz verhindern.

Anna Wanner Folge mir

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Herr Ruhstaller, Sie brauchen fast täglich innovative Krebsmedikamente zur Behandlung von Brustkrebspatientinnen. Funktioniert der Zugang noch?

Thomas Ruhstaller: Erstaunlicherweise ja. Wenn ich mit Kolleginnen im Ausland spreche, sind wir in der Schweiz nach wie vor privilegiert. Wir haben Zugang zu den meisten modernen Krebstherapien. Allerdings steckt ein riesiger administrativer Aufwand dahinter. Fast jedes neue Medikament läuft zunächst über Artikel 71, eine Einzelfallvergütung. Das heisst: Für jede einzelne Patientin muss ich der Krankenkasse erklären, weshalb sie genau diese Therapie braucht.

Warum?

Das Schweizer System funktioniert so. Zuerst muss Swissmedic als Heilmittelbehörde ein Medikament zulassen. Danach beginnt die Preisverhandlung zwischen dem Bundesamt für Gesundheit und der Pharmafirma. Bis ein Preis feststeht, vergehen oft ein bis zwei Jahre. In dieser Zeit beantragen wir die Therapie jeweils einzeln bei der Krankenkasse.

Müssen Patientinnen deshalb länger auf ihre Behandlung warten?

Das System hat sich gut eingependelt, die Krankenkassen sind besser organisiert als noch vor zehn Jahren. Aber trotzdem führt der Prozess manchmal zu längeren Wartezeiten – und ist aufwendig. Denn die Krankenkassen verhandeln jeweils separat mit den Herstellerfirmen einen Preis für die Einzelfallvergütung. Häufig geht es um individuelle Preisabschläge, die jede Kasse für sich aushandelt.

Experte für Brustkrebs Thomas Ruhstaller Der Onkologe Thomas Ruhstaller ist spezialisiert auf die medizinisch-onkologische Behandlung von Brustkrebs und gynäkologischen Tumoren. Er hat sich an nationalen und internationalen Forschungsprojekten beteiligt und lehrt an der Universität Basel. Ruhstaller ist Facharzt und CEO am Tumor- und Brustzentrum Ostschweiz. Bild: Tumor & Brustzentrum Ostschweiz

Das System ist komplex, sichert aber den Zugang zu neuen Therapien.

Ja. Nur ist das System völlig intransparent. Die Patientin erhält eine Rechnung mit dem offiziellen Medikamentenpreis und hat den Eindruck, genau diesen Betrag bezahle ihre Krankenkasse. Tatsächlich laufen im Hintergrund aber vertrauliche Preisabschläge. Wie hoch sie sind, weiss praktisch niemand. Nach allem, was ich höre, bewegen sie sich teilweise zwischen 30 und 50 Prozent. Bei Preisen von 40 000 Franken für eine Therapie geht es schnell um viel Geld. Die Öffentlichkeit sieht aber nur den Listenpreis – nicht den effektiv bezahlten Preis.

Warum stört Sie das?

Das führt zu einer verzerrten Wahrnehmung. Die Behörden kontrollieren im Gesundheitswesen jede Leistung und jeden kleinen Rabatt bis ins Detail. Gleichzeitig werden bei patentgeschützten Medikamenten im grossen Stil vertrauliche Rückvergütungen vereinbart, über die niemand sprechen darf. Und es bedeutet eben auch, dass wir in der Schweiz mit den stark rabattierten Medikamenten sehr günstig fahren, günstiger als unsere Nachbarn. Das wird uns jetzt zum Verhängnis.

Die Intransparenz dient uns allen, da wir dank solcher Rabatte weniger Prämien zahlen müssen. Weshalb beunruhigt Sie das Vorgehen?

Die Diskussion verschiebt sich gerade wegen des Drucks aus den USA. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider befeuert einen falschen Eindruck, wenn sie vor den Medien erklärt, die Schweiz lasse sich keine Preise von den USA diktieren. Dabei geht es ja nicht um die Frage, ob Medikamente in der Schweiz teurer oder billiger werden. Wir riskieren gerade, dass wir den Zugang zu innovativen Medikamenten ganz verlieren.

Weshalb?

Die USA wollen ihre Preise anhand vergleichbarer Länder festlegen – und dadurch massiv senken. Es ist kein Geheimnis, dass die Amerikaner deutlich höhere, teilweise absurd hohe Preise für Arzneimittel zahlen. Als Vergleich für die Festlegung ihrer Preise verlangen sie nun die Liste der Nettopreise verschiedener Länder. Darin sind die Rabatte enthalten. Die Konsequenz ist absehbar: Wenn unsere Preise die Margen auf dem amerikanischen Markt zu stark drücken, führen die Firmen neue Medikamente auf dem Schweizer Markt lieber zwei Jahre später oder gar nicht mehr ein.

Das ist die Drohkulisse, die derzeit von den Pharmafirmen aufgebaut wird.

Nein, wir sind ein kleiner Markt und für internationale Herstellerfirmen umsatzmässig nahezu unbedeutend. Wenn hingegen ein früher Markteintritt in der Schweiz den Preis im riesigen amerikanischen Markt unter Druck setzt, dann wartet die Firma lieber ein oder zwei Jahre. Und genau das führt für unsere Patientinnen zum Problem. Wir könnten ihnen nicht mehr die beste Versorgung bieten. Das bereitet mir grosse Sorgen.

Spüren Sie erste Effekte?

Diese Entwicklung setzt bereits ein. In der breiten Öffentlichkeit merken wir das aber nicht von heute auf morgen.

Innovative Medikamente sind häufig teuer, der zusätzliche Nutzen ist aber zweifelhaft. Ist der hohe Preis gerechtfertigt?

Ich halte das für Polemik. Dieser Eindruck entsteht wegen der Durchschnittswerte aus Studien. Doch so funktioniert Onkologie nicht. Bei drei von zehn Patientinnen wirkt eine Therapie nicht, bei einer vierten muss sie wegen Nebenwirkungen abgebrochen werden. Die anderen profitieren hingegen jahrelang davon.

Gibt es ein Beispiel dafür?

Viele. Als ich studiert habe, lebte eine Frau mit metastasiertem Brustkrebs durchschnittlich zweieinhalb Jahre. Heute betreue ich Frauen, die seit zehn Jahren mit ihrer Erkrankung leben, arbeiten, Familie haben und ein weitgehend normales Leben führen. Natürlich gilt das nicht für jede Patientin und nicht für jede Krebsart. Aber der Fortschritt der letzten 15 Jahre ist enorm. Wer täglich mit diesen Menschen arbeitet, sieht das unmittelbar.

Heisst das, jeder Preis ist gerechtfertigt?

Nein. Ich bin Onkologe, nicht Gesundheitsökonom. Wie viel ein Medikament kosten darf, ist eine politische und gesellschaftliche Frage. Niemand soll aber behaupten, es gebe keinen medizinischen Fortschritt. Den gibt es. Darum müssen wir darüber diskutieren, wie wir ihn finanzieren wollen.

Und wie können wir uns vom Druck der USA lösen?

Ein erster Schritt wäre Ehrlichkeit. Wir müssen endlich offenlegen, wie das heutige System überhaupt funktioniert, inklusive der intransparenten Preisabschläge. Solange diese Grundlage für eine faktenbasierte Diskussion fehlt, reden alle aneinander vorbei und es werden polemische Nebelpetarden gezündet.

Was passiert, wenn eine Lösung ausbleibt?

Dann wird es in Zukunft schwieriger werden, frühzeitig an neue Medikamente zu kommen. Wer genug Geld hat, wird versuchen, sie im Ausland zu beschaffen und selbst zu bezahlen. Wer das nicht kann, muss warten. Genau so entsteht schleichend eine Zweiklassenmedizin. Das wäre eine Tragödie.

Steht nicht die Pharmaindustrie in der Verantwortung, auch Schweizer Patienten Zugang zu neuen Medikamenten zu schaffen?

Nein. Pharmafirmen sind internationale Unternehmen. Sie wollen Geld verdienen. Das kann ich nachvollziehen. Krankenkassen verfolgen ebenso ihre Interessen wie der Bund. Deshalb bringt es nichts, ständig nach Schuldigen zu suchen. Wir brauchen eine nationale Lösung, mit der die Schweiz auch künftig frühzeitigen Zugang zu Innovationen hat. (schweizheute.ch)