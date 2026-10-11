Diese SVP-Männer wittern ihre Chancen auf den Bundesrat – die Sonntagsnews

Gewerkschaftsvertreter sehen einen möglichen Wechsel von SP-Bundesrat Beat Jans ins Wirtschaftsdepartement kritisch, die Ruag wird in Emmen nun doch nur drei statt vier F-35-Kampfjets endmontieren und testen. Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Mehr «Schweiz»

Gewerkschafter skeptisch bei Jans-Wechsel

Spekulationen über einen möglichen Wechsel von SP-Bundesrat Beat Jans ins Wirtschaftsdepartement stossen laut der «NZZ am Sonntag» auch bei Gewerkschaftsvertretern auf Skepsis. Jans zeige für Wirtschaftsfragen «kein besonderes Feuer» und ihm und seinem Team fehle das «politische Geschick» für das Amt, heisse es aus Gewerkschaftskreisen. Auch Travail-Suisse-Präsident und ehemaliger SP-Nationalrat Adrian Wüthrich sehe mögliche Nachteile. «Ein SP-Wirtschaftsminister wäre für die Gewerkschaften nicht nur förderlich», sagte er zur Zeitung. Ein solcher stehe «permanent unter Verdacht», linke Wirtschaftspolitik zu betreiben. Kompromisse zwischen den Sozialpartnern könnten es dadurch im bürgerlich dominierten Bundesrat schwerer haben. Ob Jans tatsächlich einen Departementswechsel anstrebt, ist weiterhin offen. Laut der Zeitung hielten Beobachter aus dem Regierungsumfeld einen solchen Wechsel für wahrscheinlich. Die beiden FDP-Bundesräte Karin Keller-Sutter und Ignazio Cassis hätten ein Interesse daran, heisse es.

Ruag montiert nur noch drei F-35

Die Ruag wird laut «SonntagsBlick» in Emmen LU nur noch drei statt vier F-35-Kampfjets endmontieren und testen. Grund seien die gestiegenen Kosten für die US-Kampfjets, weshalb die Schweiz weniger als die ursprünglich geplanten 36 Maschinen beschaffen werde. Damit reduzierten sich auch das Auftragsvolumen und die Skaleneffekte für die Ruag. Das sogenannte Projekt Rigi sei innerhalb des VBS umstritten gewesen, da die Endmontage in der Schweiz die Beschaffung verteuere. Ein internes VBS-Papier stelle zudem den volkswirtschaftlichen Nutzen solcher Offsetgeschäfte infrage. Die damalige Verteidigungsministerin Viola Amherd habe das Projekt hingegen mit wirtschaftlichen Vorteilen und dem Aufbau militärischen Know-hows begründet. Die Ruag bemühe sich nun um zusätzliche Aufträge aus dem Ausland und wolle kommende Woche darüber informieren.

Giezendanner und Imark erwägen Kandidatur

Die SVP-Nationalräte Benjamin Giezendanner (AG) und Christian Imark (SO) schliessen laut der «SonntagsZeitung» eine Kandidatur für die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin nicht aus. Giezendanner würde sich eine Kandidatur überlegen, falls die Partei auf ihn zukomme, sagte auf Anfrage der Zeitung. Auch Imark würde eine Kandidatur prüfen, sofern sein Profil den Anforderungen entspreche. Nach der Absage der St. Galler Ständerätin Esther Friedli sei das Rennen um die Nachfolge Parmelins wieder offener. Als mögliche Kandidaten werden unter anderem die Nationalräte Pascal Schmid (TG), Franz Grüter (LU) und Nicolas Kolly (FR) sowie der Schwyzer Regierungsrat André Rüegsegger gehandelt. Bei der Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli werde ebenfalls mit einem Verzicht gerechnet. Die Genfer Nationalrätin Céline Amaudruz hingegen wolle laut ihrem Umfeld kandidieren. Über die Kandidaturen entscheidet die SVP-Fraktion am 20. November.

45 Millionen mit Sportwetten verloren

Schweizer Investoren haben laut der «NZZ am Sonntag» rund 45 Millionen Franken mit algorithmusbasierten Sportwetten verloren. Das Geld sei zwischen 2021 und 2023 in die maltesische Gesellschaft Eleven Peaks geflossen. Nun liege bei der Thurgauer Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung, gewerbsmässigen Betrugs und ungetreuer Geschäftsbesorgung vor. Die Vorwürfe richteten sich gegen die Unternehmer Heinz Haunschild und Giancarlo Tottoli sowie einen ehemaligen Kadermann des Schweizer Ablegers der Deutschen Bank. Investorengelder sollen zweckwidrig an Gesellschaften im Umfeld der Beschuldigten geflossen sein. Die Beschuldigten bestritten die Vorwürfe und machten Probleme eines türkischen Wettbrokers für die Verluste verantwortlich. Die ebenfalls involvierte Zürcher Anlagefirma PMG Solutions sehe sich als Betrugsopfer. Ob die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eröffne, sei noch offen.

Schweiz will Papst an KI-Gipfel

Die Schweiz bemüht sich laut «SonntagsBlick» um einen Besuch von Papst Leo XIV. am internationalen KI-Gipfel 2027 in Genf. Schweizer Diplomaten hätten bereits erste Gespräche mit Vertretern des Vatikans geführt. Auch die Schweizer Botschafterin beim Heiligen Stuhl, Manuela Leimgruber, habe den Besuchswunsch beim vatikanischen Staatssekretariat deponiert. Das federführende Bundesamt für Kommunikation (Bakom) habe lediglich mitgeteilt, dass es sich zu laufenden Sondierungen nicht äussere. Der von Bundesrat Albert Rösti organisierte Gipfel findet am 21. und 22. Juni 2027 statt. Erwartet werden Digitalminister sowie Staats- und Regierungschefs aus verschiedenen Ländern. Der Papst hat sich in seinem ersten Lehrschreiben kritisch mit den ethischen Risiken künstlicher Intelligenz und der Macht grosser Technologiekonzerne auseinandergesetzt.

Razzien in Luzern wegen Spionageaffäre

Die Polizei hat laut «SonntagsBlick» im Zusammenhang mit der Spionageaffäre um den früheren deutschen Geheimdienstchef August Hanning zwei Firmen in Luzern durchsucht. Die Razzia habe am 16. September 2025 in den Büros der Pluteos AG und der System 360 AG stattgefunden. Die Luzerner Kantonspolizei habe den Einsatz im Auftrag der deutschen Strafverfolger durchgeführt. Dabei seien Datenträger, Mobiltelefone, Laptops und schriftliche Unterlagen sichergestellt worden. Ursprünglich hätten die Ermittlungen eine mutmassliche Kindesentführung betroffen. Dieser Verdacht habe sich nicht erhärtet. Bei der Auswertung der beschlagnahmten Unterlagen seien die Ermittler jedoch auf mutmasslich illegal beschaffte Geheimdokumente des deutschen Bundesnachrichtendienstes gestossen. Hanning sei daraufhin diese Woche wegen Spionageverdachts verhaftet worden. Im Verwaltungsrat der Pluteos AG habe bis Ende 2021 auch der frühere Schweizer Geheimdienstchef Hans Wegmüller gesessen. Gegen ihn werde laut Bundesanwaltschaft nicht ermittelt.

Crans-Montana drohen Milliardenforderungen

Die Gemeinde Crans-Montana will laut «Le Matin Dimanche» jährlich fünf Millionen Franken zurückstellen, um mögliche zivilrechtliche Folgen der Tragödie im «Constellation» zu bewältigen. Dies gehe aus dem Protokoll einer Gemeinderatssitzung hervor. Dafür habe die Gemeinde beschlossen, ihre Investitionen zu reduzieren und gewisse Projekte aufzuschieben. Laut Pascal Pichonnaz, Professor für Privatrecht an der Universität Freiburg, könnten sich die Forderungen jedoch auf nahezu eine Milliarde Franken belaufen. Die vorgesehenen Rückstellungen dürften deshalb bei weitem nicht ausreichen. Der Gemeinde drohe im schlimmsten Fall die Zahlungsunfähigkeit und eine Zwangsverwaltung. Dies könnte auch finanzielle Folgen für die Walliser Steuerzahler haben.

Brandgutachten verzögert sich bis 2027

Das Gutachten zur Brandkatastrophe von Crans-Montana verzögert sich laut der «SonntagsZeitung» um mehrere Monate. Ursprünglich hätten die Ergebnisse des Forensischen Instituts Zürich und der Swiss Safety Center AG bereits Ende August vorliegen sollen. Nun sei mit einem Abschluss frühestens Anfang 2027 zu rechnen. Als Gründe würden der Umfang und die Komplexität des Auftrags sowie die Abhängigkeit von externen Abklärungen genannt. Das Gutachten solle unter anderem die Brandursache, das Brandverhalten des verwendeten Schaumstoffs und die zulässige Personenzahl im Lokal klären. Die Staatsanwaltschaft habe die neue Frist auf Ende Januar 2027 angesetzt. Damit dürfte auch ein Jahr nach der Katastrophe mit 41 Todesopfern noch keine Klarheit über die Verantwortlichkeiten bestehen. (sda)