Just Eat erhöht im Oktober sein Migros-Sortiment von 10’000 auf 20’000 Artikel. Bild: zvg

Interview

Just-Eat-CEO spricht über Verdoppelung des Migros-Sortiments

Just Eat ist der Platzhirsch unter den Lieferdiensten in der Schweiz. Mit welchen Strategien das Unternehmen seine starke Position sichern will und welche Pläne für die Zukunft bestehen, erklärt Schweiz-CEO Lukas Streich gegenüber watson.

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Die Schweiz ist für Lieferdienste ein hartes Pflaster. Viele mussten schon das Handtuch werfen. Gut läuft es dagegen für Just Eat. Die Bestellungen bei On-Demand stiegen von 2024 auf 2025 um 520 Prozent.

Neuester Coup ist, dass Kundinnen und Kunden bei Just Eat seit Mai 2026 10'000 Artikel der Migros nach Hause bestellen können. Besonders gefragt sind bei Just Eat Lebensmittel, Gesundheitsprodukte, Selfcare-Artikel und Blumen.

Wie es bei Just Eat so läuft und was die Schwierigkeiten auf dem hiesigen Markt sind, erklärt Schweiz-Chef Lukas Streich im Interview.

Lukas Streich ist seit 2021 Country Manager bei Just Eat Schweiz. Bild: Just Eat

Der Schweizer Markt für Lieferdienste ist anspruchsvoll. Viele Anbieter sind gescheitert. Was macht Just Eat in der Schweiz anders, damit das Geschäft hier langfristig funktioniert?

Lukas Streich: Die Schwierigkeit für Quick-Commerce-Plattformen war, dass sie alles von Grund auf aufbauen mussten. Smood beispielsweise, der Ex-Lieferdienst der Migros, war dafür schlicht zu klein und zudem nur in der Schweiz aktiv.



Wir haben als Teil des Just-Eat-Konzerns den Vorteil, dass die gesamte Technologie bereits für 13 Länder entwickelt wurde. Sie musste also nicht eigens für die Schweiz aufgebaut werden, was für uns deutlich günstiger ist. Auch die Netzwerkeffekte sind ein Vorteil: Seit Jahren haben wir 1,5 Millionen aktive Personen auf unserer Plattform. Es hilft uns natürlich, dass wir nicht noch einmal Kunden akquirieren müssen. Unsere Bekanntheit ist dabei ein Vorteil. Auch die Logistik müssen wir nicht von Grund auf neu aufbauen.

Was bedeuten diese Begriffe? On-Demand bedeutet «auf Anfrage» und bezeichnet Produkte und Dienstleistungen, die Konsumenten genau dann erhalten, wenn sie diese benötigen.

Quick-Commerce ist eine Untergruppe von On-Demand und bedeutet, dass bestellte Waren innerhalb von wenigen Minuten bis maximal einer Stunde geliefert werden.



In Grossbritannien gehören Lebensmittellieferungen seit Jahren stärker zum Alltag. Warum hat sich der Schweizer Markt im Vergleich dazu so lange schwergetan?

Es hat in der Schweiz später angefangen – wir sind etwa sieben Jahre hinterher. Im angelsächsischen Raum ist man bei technologischen Plattformen und Innovationen oft schon weiter. Diese Entwicklung lässt sich aber auch beim Kundenverhalten nicht überspringen. Im Lebensmittel-Markt werden in Grossbritannien mittlerweile fast 13 Prozent des Umsatzes online erzielt. Bei der Migros sind es rund 3 Prozent. Man sieht also: Das Online-Geschäft ist da, aber es braucht einfach länger, bis es zur Gewohnheit wird.



Seit Kurzem liefert Just Eat auch Produkte der Migros. Wie überzeugen Sie die Kundinnen und Kunden, Lebensmittel liefern zu lassen, wenn die nächste Migros-Filiale in der Schweiz meist nicht weit entfernt ist und zusätzlich Liefergebühren anfallen?

Das hat bei Smood bereits funktioniert: Wenn man den Wocheneinkauf innerhalb von 60 Minuten nach Hause liefern kann, wird das von den Kundinnen und Kunden als Mehrwert wahrgenommen. Gerade in Städten kann es mühsam sein, schwere Einkäufe mit dem öffentlichen Verkehr zu transportieren oder zu Fuss nach Hause zu bringen.



Just Eat liefert seit Kurzem auch Produkte der Migros in die Kantone Tessin, Wallis und Genf. Gibt es auch Pläne für die Ausweitung auf weitere Kantone?

Wir sind seit Mai in einer Testphase. Jetzt sind wir so weit, dass wir das Sortiment im Verlaufe des Oktobers problemlos von 10’000 auf 20’000 Artikel erhöhen können, da die technologische Grundlage nun steht. Bisher mussten wir beispielsweise viermal am Tag den Bestand aktualisieren, was für die Kundinnen und Kunden natürlich nicht optimal war. Jetzt können wir den Bestand laufend und in Echtzeit aktualisieren, womit ersichtlich ist, welche Produkte noch verfügbar sind.



Durch die technische Basis können wir grundsätzlich auch auf weitere Genossenschaften der Migros ausweiten. Das müssen wir allerdings gemeinsam mit der Migros entscheiden. Ein konkretes Datum für eine Ausweitung gibt es deshalb derzeit noch nicht.



Im Tessin und in der Romandie werden am liebsten Bio Bananen bestellt. In der Deutschschweiz sind es Energy Drinks. Bild: zvg

Wie sieht der Kunde in der Schweiz aus, der online Supermarktprodukte bestellt?

Wir erkennen im Wesentlichen drei Typen. Die erste Gruppe sind Kundinnen und Kunden, die schnell etwas brauchen und beispielsweise für rund 30 Franken einkaufen. Die zweite Gruppe plant ihren Einkauf stärker und kauft für etwa 150 bis 200 Franken ein – das sind häufig grössere Einkäufe für einen ganzen Haushalt, zum Beispiel von Familien. Die dritte Gruppe sind eher Sonderfälle: Das sind Kundinnen und Kunden, die beispielsweise eine Aktion nutzen und gleich grössere Mengen bestellen – etwa Wasser oder Katzenstreu. Solche schweren oder sperrigen Einkäufe möchten viele verständlicherweise nicht selbst nach Hause tragen.



Merken Sie in Ihren Daten Unterschiede zwischen der Deutschschweiz und der Romandie – etwa bei der Bestellhäufigkeit, den Warenkörben oder den bestellten Produkten?

Viel Frisches wie Sushi wird in Genf bestellt, viel mehr als im Wallis oder Tessin.

In der Westschweiz ist der Sushi-Anteil 2.5 mal so hoch wie in der Deutschschweiz. Dafür bestellen die Deutschschweizer viel mehr Pizza, Döner und gemischten Salat. Bild: shutterstock

Was ist das Skurrilste oder Überraschendste, das Schweizerinnen und Schweizer über den Lieferdienst bestellen – etwa spätabends?

Ein Klassiker ist Alkohol nach Mitternacht, weil man ihn sonst zu dieser Uhrzeit kaum noch bekommt. Dafür haben wir auf unserer Plattform spezialisierte Lieferservices, inklusive Altersverifizierung. Das ist bei uns entsprechend sichergestellt. Auch Kondome werden spätabends immer wieder bestellt – wenn es eben einmal schnell gehen muss.



Just Eat setzt in der Schweiz auf festangestellte Kuriere. Warum haben Sie sich für dieses Modell entschieden, und rechnet sich das in einem Hochlohnland wie der Schweiz überhaupt?

Das ist eine berechtigte Frage. Für uns macht das die Planung tatsächlich komplizierter, weil wir weniger flexibel auf die Nachfrage reagieren können. Wir können jeweils nur über einen Zeitraum von zwei Wochen planen. Bei uns ist die Nachfrage zudem stark vom Wetter abhängig: Bei schönem Wetter geht sie zurück, bei Regen steigt sie deutlich an – und dann brauchen wir entsprechend mehr Kuriere. Die operative Planung ist deshalb anspruchsvoller als die ökonomische Komponente. Natürlich ist unser Modell dadurch auch teurer als bei der Konkurrenz. Das ist eine Herausforderung.



Das Anstellungsmodell der Kuriere von Subunternehmern steht immer wieder in der Kritik. Was will Just Eat tun, um die Arbeitsbedingungen und die Vergütung der Kurierfahrerinnen und -fahrer zu verbessern?

Wir sehen hier keinen konkreten Handlungsbedarf. Gleichzeitig gibt es immer wieder Störfeuer von Gewerkschaftsseite, mit denen wir uns natürlich auseinandersetzen. Wir arbeiten mit Subunternehmern zusammen, die die gesetzlichen Vorgaben einhalten. Das ist für uns der Massstab. Dazu gehören insbesondere die Schweizer Arbeitsgesetze, die sehr klare Vorgaben machen und deren Einhaltung von den zuständigen Stellen kontrolliert wird. Zusätzlich arbeiten wir auch mit temporären Arbeitskräften. Diese sind dem Gesamtarbeitsvertrag für den Personalverleih unterstellt. Auch für die Migros war es von Anfang an wichtig, dass die entsprechenden Standards eingehalten und kontrolliert werden.



Was planen Sie für die Zukunft? Werden wir in fünf Jahren über Just Eat neben Essen und Lebensmitteln auch grossflächig Dinge wie Medikamente aus der Apotheke, Elektronikzubehör oder andere Alltagsprodukte bestellen?

Wir schauen immer, welche Kategorien für die Konsumentinnen und Konsumenten am relevantesten sind – insbesondere, was sie regelmässig brauchen. Bereiche wie Geschenke, Blumen, Apotheke, Pet Food oder Selfcare-Produkte wie von Magic X sind für uns relevant, weshalb wir diese Kategorien ebenfalls auf die Plattform genommen haben. Damit sind wir heute in den wichtigsten Kategorien online.



Neben dem klassischen Essensangebot gehört der Lebensmittelbereich zu unseren wichtigsten Kategorien. Mit Shell haben wir bereits eine ähnliche Partnerschaft wie mit der Migros – bei Shell war das damals allerdings noch echte Pionierarbeit. Wenn man eine solche Kooperation erfolgreich aufbauen will, muss man entsprechend investieren, um gemeinsam zu wachsen. Das erfordert Engagement auf beiden Seiten. Ich gehe davon aus, dass solche Partnerschaften im deutschsprachigen Raum in den kommenden zwei Jahren weiter deutlich zunehmen werden.

