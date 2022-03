An alle heiratsantragswilligen Romantiker da draussen: Schnappatmung könnt ihr einstellen. Ich muss euch enttäuschen: Dieses Höhlenherz hier gibt's nur auf Photoshop. Ganz im Gegensatz zu unseren natürlichen Herzen weiter unter. Bild: shutterstock

An diesen 25 Orten schenkt dir die Natur ein Herz

Die Natur verteilt uns eigentlich grosszügig Herzen, wir müssen sie nur sehen. Oder sehen können. Und wollen.

Denn oft spielt der Blickwinkel, der richtige Wasserstand oder Schattenwurf eine Rolle. Und manchmal muss man auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. So wie das halt mit Herzen und der Liebe so sein kann.

Lagh de Calvaresc, Calancatal

Wir beginnen mit Herzen aus der Schweiz. Und zwar auf 2215 Metern über Meer. Hier bildet der Lagh de Calvaresc ein Herz – allerdings nur aus dem richtigen Blickwinkel und bei normalem Wasserstand. Erreichbar ist der See auf dem Gemeindegebiet Rossa GR nur mit einer Wanderung von rund 3 Stunden und 1000 Höhenmetern.

Härzlisee, Engelberg

Auch der Härzlisee sieht nur vom richtigen Ort aus betrachtet wie ein Herz aus. Verpflegung gibt's dafür grad nebenan bei der Brunnihütte. Rund um den See führt ein Barfussweg – ein grosser Spass für Kinder. Und ja, wer keine Lust auf eine schöne Wanderung zum See hat, der erreicht diesen mit der Brunni-Bahn und dann dem Sessellift, welcher praktisch am Ufer des Seelis endet.

Lago di Tom, Leventina

Ein letzter See aus der Schweiz, der sich aus dem richtigen Blickwinkel in Herzform präsentiert: Es geht zum Lago di Tom hoch über Piotta im Val Piora. Diesen gibt's zudem mit weissem Sandstrand. Erreicht werden kann er mit der steilen Ritom-Bahn und dann einer etwas über eine Stunde dauernden Wanderung.

Insel Galesnjak, Kroatien

Damit verlassen wir die Schweiz und kommen zu der Herzinsel schlechthin: Galesnjak im Pasman-Kanal direkt vor der Küste Kroatiens. Hier braucht es auch nicht mehr den richtigen Blickwinkel. Die Insel hat tatsächlich eine Herzform. Lokal ist sie als «Insel der Liebenden» bekannt.

Heart Lake, Ontario

Der Heart Lake in Ontario war ein so beliebtes Sujet für Instagram, dass die Behörden Gäste baten, nicht mehr nur deswegen anzureisen.

Pitugro Wasserfall, Thailand

Zugegeben: Hier braucht es vielleicht etwas mehr Fantasie und auch den richtigen Wasserstand. Aber ein Herz ist allemal zu erkennen im Umphang Wildlife Sanctuary in Thailand.

Nakalele Blowhole, Hawaii

Auf Maui ist das Nakalele Blowhole ziemlich bekannt. Der Höhepunkt hier ist das Blowhole, aus welchem Meerwasser geysirmässig in die Höhe spritzt. Und ja, seit rund zwei Jahren ist das Blowhole der unbestrittene Star, denn das schöne Herz im Fels brach im Januar 2020 auseinander. Rest in Peace.

Heart Rock Falls, Kalifornien

In der Nähe von Crestline in Kalifornien wird man auf einer rund zwei Kilometer langen Spaziergang Wanderung mit diesem Herz belohnt.

Calanques de Piana, Korsika

Die Calanche sind südlich von Porto auf Korsika gelegene Felsformationen. Sie ragen von der Küste bis 400 Meter in die Höhe. Wer richtig steht, entdeckt auch dieses Herz dort.

Yakushima, Japan

Und klar: Auch Höhlen haben Herz. Sofern man sich denn auch richtig hinstellt. So auch hier auf der Insel Yakushima, ganz im Süden Japans.

Preveli, Kreta

Im Süden Kretas steht vor Preveli dieser Fels im Meer. Irgendwie passend, dass der dazugehörige Strand Palmenstrand heisst.

Herz der Algarve, Portugal

Beim Herz der Algarve geht es mal wieder um die richtige Perspektive. An der Praia da Marinha findet man diese beiden Tunnel durch den Fels. Und ja, richtig fotografiert lassen sie sich zu einem Herz verbinden.

Antelope Canyon, Arizona

Im Antelope Canyon in Arizona wurde übrigens auch das Bild geschossen, welches 2014 für 6.5 Millionen Dollar verkauft wurde. Dieses hier hat aber sicher mehr Herz.

Herzinsel Brückentinsee, Deutschland

Die Mecklenburgische Seenplatte bietet nicht nur Bademöglichkeiten, sondern auch eine Insel in Herzform mit Hotel drauf. Man kann also praktisch im Herzen schlafen.

Isla Corazon, Argentinien

Der Mascardi See bei Bariloche an der Grenze zu Chile bietet auf einer Anhöhe einen Mirador, einen Aussichtspunkt, um die Herzinsel zu bestaunen. Der See liegt im Nationalpark Nahuel Huapi. Und ja: Die Gegend da ist auch sonst herzerwärmend.

St. Paul's Bay, Griechenland

Auf Rhodos, südlich von Lindon befindet sich direkt an der Küste der herzförmige See. Also nein, es sieht hier nur nach einem See aus. Eigentlich ist es eine Bucht. Aber ja: Schön ist's sowieso und Sandstrände hat's da auch.

Voh, Neukaledonien

Das Herz von Voh bilden Mangrovenbäume an der Südküste des Landes in Ozeanien. Zu erkennen ist es aus der Luft, aber auch auf dem Kathepaik. Diesen erreicht man auf einem gut ausgebauten Wanderweg knapp sechs Kilometer ausserhalb Vohs.

Lago di Scanno, Italien

In den Apenninbergen finden wir den Lago die Scanno. Auf und um den See gibt es diverse Beschäftigungsmöglichkeiten.

Lac du Montagnon, Frankreich

In den Pyrenäen gelegen, lockt der See und eine atemberaubende Aussicht. Diese ist auf dem Gipfel des Montagnon d'Iseye noch beeindruckender.

Kolsay See, Kasachstan

Wir wechseln nach Asien und besuchen den Kolsay Lakes Nationalpark, ganz im Südosten des Landes und im Norden der Tian-Shan-Berge. Dort liegen die drei Kolsay-Seen, wobei der mittlere die Herzform ausweist. Mit dem Auto ist nur der erste erreichbar, den Herzlisee erreicht man zu Fuss, der Weg zum dritten ist nicht immer offen.

Heart Lake, Kasachstan

Der See befindet sich im Karkaraly Nationalpark in Zentral-Kasachstan. Dieser ist für seine eigentümlichen Felsformationen und Landschaften bekannt.

Heart Reef, Australien

Diese herzförmige Koralle findet man im Great Barrier Reef vor Australien. Bestaunen kann man sie aber am besten mit einem Helikopterflug, nicht mit Schnorchel und Taucherbrille. Schnorcheln ist hier verboten.

Bergeggi Insel, Italien

Die Insel liegt vor Savona, westlich von Genua. Der Legende nach sei diese Insel von Afrika über das Meer geschwommen. Man hat auf der Insel auch deshalb eine Kirche gebaut, die dann zum Kloster wurde.

Heart Island, Malediven

Eine fast perfekte Herzform hat eine der rund 1200 Inseln der Malediven. Ob das Bild echt sei, darüber wurde schon gerätselt. Tatsächlich soll es die Insel geben, allerdings zeigt sich die schöne Herzform nur beim richtigen Wasserstand.

Nordlichter, Norwegen

Zum Abschluss noch eines der wohl flüchtigsten Herzen, welche uns die Natur schenkt: Nordlichter in Skibotn.