US-Präsident Donald Trump hat seine Teilnahme am G7-Gipfel angekündigt. Bild: keystone

Trump will zu G7-Gipfel nach Frankreich reisen

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US-Präsident Donald Trump hat offiziell seine Teilnahme am G7-Gipfel in Frankreich Mitte Juni angekündigt. Unmittelbar im Anschluss an ein Festival mit martialischen Käfigkämpfen am Weissen Haus an Trumps 80. Geburtstag (14. Juni) werde er nach Frankreich reisen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social.

Vor dem Gipfel veranstaltet der «Potus» einen UFC-Kampf im weissen Haus. Bild: screenshot truth social

Im französischen Kurort Évian am Genfer See kommt die Gruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte, zu der die USA, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Kanada und Japan sowie die Europäische Union gehören, vom 15. bis zum 17. Juni zusammen. Im vergangenen Jahr hatte Kanada den Gipfel ausgerichtet. (sda/dpa/val)