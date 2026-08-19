IT-Panne am Flughafen Zürich – Verspätungen möglich

Bei der Koordination von Flugzeugen auf dem Vorfeld gibt es derzeit Probleme in Zürich. Bild: KEYSTONE

IT-Panne am Flughafen Zürich – Verspätungen und Einschränkungen möglich

Wegen eines Teilausfalls eines IT-Systems bei der Vorfeldkontrolle, kommt es am Flughafen Zürich derzeit zu Einschränkungen. Es ist möglich, dass sich Flüge am Mittwoch verspäten.

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Die Systemprobleme betreffen die Vorfeldkontrolle (Apron Control), also jene Einheit, welche den rollenden Verkehr von Flugzeugen und Fahrzeugen regelt. Ein Sprecher bestätigt die Einschränkungen gegenüber dem Blick. Das betroffene System regle die Abflugsplanung, die elektronische Koordination mit Skyguide und Eurocontrol sowie die Standplatzplanung.

Die Kapazität bei der Abfertigung von Flugzeugen sei deshalb aktuell reduziert. Laut dem Sprecher müssen mehr Prozesse manuell ausgeführt werden, was zu der verringerten Kapazität führe. Man habe deshalb zusätzliches Personal aufgeboten und arbeite «mit Hochdruck daran, das System wieder zum Laufen zu bringen».

Aufgrund der reduzierten Kapazität müsse auch heute Mittwoch mit Verspätungen gerechnet werden. Die Passagiere würden von ihren Airlines über allfällige Verspätungen oder Änderungen zu ihrem Flug informiert. Zudem ist der Freizeitflugverkehr derzeit weitgehend ausgesetzt, um den regulären Flugbetrieb zu priorisieren, heisst es.

Bereits am Dienstagabend verzeichnete der Flughafen einzelne Ausfälle sowie Verspätungen, acht Landungen mussten nach 23.30 Uhr, dem üblichen Betriebsende, durchgeführt werden. Der Grund für die Systemprobleme ist noch unklar, er wird dezeit abgeklärt.

(con/sda)