63-jähriger Schweizer in Nepal an Höhenkrankheit gestorben

Am Wochenende ist in Nepal ein 63-jähriger Schweizer ums Leben gekommen. Dies berichten diverse nepalische Medien.

In Nepal starb am Wochenende ein Schweizer (Archivbild). Bild: www.imago-images.de

Gemäss Angaben der Polizei starb der Mann im Dorf Manang an Höhenkrankheit. Seine Leiche wurde am Sonntagmorgen in einem Zelt gefunden. Nun sollen Vorbereitungen laufen, um den Mann per Helikopter in die Hauptstadt Kathmandu zu bringen.

Nepal ist nach Bhutan das höchstgelegene Land der Welt. Die durchschnittliche Höhe beträft 3265 m. Das Dorf Manang, wo der Schweizer starb, liegt auf einer Höhe von gut 3500 m. (dab)