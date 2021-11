Therapie fruchtete nichts: Pädophiler wird nachträglich verwahrt

Insbesondere fällt für das Bundesgericht aber ins Gewicht, dass in den vergangenen Jahren alle therapeutischen Bemühungen am Widerstand des Mannes gegen eine delikts- und störungszentrierte Therapie scheiterten. Die Vorinstanzen hatten diesbezüglich geschrieben, dass «mittlerweile von einer stark verfestigten ablehnenden Haltung gegenüber therapeutischer Beeinflussung» gesprochen werden müsse.

Der 42-Jährige hatte geltend gemacht, dass er seine Strafe ja schon längst verbüsst habe. Zudem wären seine Taten nicht derart schwerwiegend, dass sie eine Verwahrung rechtfertigen würden. Er sei plump vorgegangen, er habe die Mädchen nicht an der Flucht gehindert.

Doch auch dies fruchtete nichts: Das Bezirksgericht Hinwil sah dann von einer erneuten Verlängerung ab - und ordnete stattdessen eine nachträgliche Verwahrung des Mannes an, was zunächst das Zürcher Obergericht und nun auch das Bundesgericht bestätigte.

Eine Verwahrung bedeute einen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit, sie sei deshalb nur restriktiv und als «ultima ratio» gerechtfertigt, schreibt das Bundesgericht in seinem Urteil.

Ein heute 42-jähriger Mann wird nachträglich verwahrt: Da er sich in den vergangenen Jahren auf keine Therapie eingelassen hat und seine Pädophilie nicht eingesteht, bleibt er gefährlich, sagt das Bundesgericht und bestätigt die Entscheide der Zürcher Gerichte.

Am 28. November stimmt das Schweizer Stimmvolk über die Volksinitiative «Für eine starke Pflege» ab. Hier sind die wichtigsten Informationen im Überblick.

In gut einem Monat finden in der Schweiz wieder Abstimmungen statt. Mit auf dem Programm steht die Pflegeinitiative. Sie will Probleme der Gesundheitsbranche lösen, die seit Beginn der Pandemie noch deutlicher geworden sind: zu wenig Personal, zu wenig Zeit und zu viel Druck bei zu tiefem Lohn.