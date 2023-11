Millionenbetrug auf dem Bau für Ferienwohnung und Pferd – Zürcher Gericht muss entscheiden

Diese 10 Monate sass er bereits in Untersuchungshaft ab. Selbst wenn das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgt, muss der Baufachmann also nicht mehr ins Gefängnis zurück.

Über einen Zeitraum von sieben Jahren bewirkte er mit dem immer gleichen Trick einen Millionenschaden: Als Projektleiter für Bauprojekte, etwa am Zürcher Universitätsspital, gab er fiktive Rechnungen frei, so dass der Kanton oder ein anderer Auftraggeber sie bezahlte. Dafür fälschte er die Unterschrift seines Vorgesetzten, weil er Zahlungen nicht allein auslösen durfte.

Ein 52-jähriger Betrüger aus der Baubranche hat sich am Dienstag vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten müssen. Er war geständig, fiktive Rechnungen freigegeben zu haben. Den Kanton Zürich sowie Privatfirmen brachte er so um 3 Millionen Franken.

Iran will Russen-Helikopter kaufen +++ Rekordernte in Russland

Diese Zahlen zeigen die traurige Wahrheit zu Gewalt an Frauen in der Schweiz

Am Donnerstag gibt’s Schnee im Flachland: Bund ruft Warnung aus

Bereits am Wochenende kamen Teile der Schweiz in den Genuss von Schnee, am Donnerstag wird nun das Flachland auch in anderen Regionen weiss überzogen.

Schnee bis ins Flachland, das erwartet uns am Donnerstag. So schön das auch klingt und so sehr du dich vielleicht freust, so wichtig ist es, darauf hinzuweisen, dass MeteoSchweiz auch vor dem Schnee warnt.