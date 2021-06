Schweiz

Justiz

Rentner in Metzerlen ermordet: Zwei Männer müssen lange hinter Gitter



Im Prozess zum Tötungsdelikt in Metzerlen SO hat das Amtsgericht Dorneck-Thierstein am Montag die zwei Täter wegen Mordes zu 19 beziehungsweise 17 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt. Opfer des Verbrechens im März 2010 war ein 71-jähriger Schweizer.

Verurteilt - auch wegen weiterer Delikte - wurden ein 44-jähriger Serbe zu 19 Jahren und ein 41-jähriger Niederländer mit serbischen Wurzeln zu 17 Jahren und 8 Monaten. Beide Männer befinden sich bereits in Haft.

Der Prozess fand an drei Tagen Ende Mai und Anfang Juni statt. Die Verteidiger der beiden plädierten auf Freisprüche, die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von je 20 Jahren.

Der Raubüberfall auf den 71-Jährigen hatte sich am 14. März 2010 in der an Frankreich angrenzenden Gemeinde Metzerlen ereignet. Das Opfer, das sich wehrte, wurde in seinem Haus schwer verletzt. Der Lokalpolitiker starb vier Monate nach der Tat im Spital.

Das Amtsgericht Dorneck-Thierstein verhandelte den Mordfall an einem geheimen Ort. Es gehe um die Sicherheit aller am Prozess Beteiligten, hiess es. Die Öffentlichkeit war von der Verhandlung ausgeschlossen. Medienvertreter konnten den Prozess via Videoübertragung mitverfolgen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann weitergezogen werden. (sda)

