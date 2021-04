Frühere Zentralplus-Journalistin gewinnt vor Bundesgericht

Freispruch für Waadtländer Polizisten nach tödlichen Schüssen

Ein Waadtländer Polizist, der vor rund vier Jahren bei einem Einsatz in Bex einen mit einem Messer bewaffneten Kongolesen erschossen hatte, ist vor Gericht freigesprochen worden. Der Beamte habe in Notwehr gehandelt, entschied das Strafgericht Waadt-Ost am Mittwoch.

Der Polizist war wegen vorsätzlicher Tötung angeklagt. Im Falle eines Schuldspruchs wäre der Beamte zu einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren verurteilt worden. Die fünf Richter folgten jedoch dem Antrag der …