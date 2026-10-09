Die Trockenheit prägt den Wald im Kanton Aargau. Bereits Mitte August lag braunes Laub am Boden. bild: valentin hehli

Hier könnte jeder sechste Baum sterben – andere Regionen kommen glimpflich davon

Im Aargau könnten auf rund zehn Prozent der Waldfläche die Bäume nicht überleben, in den beiden Basel sogar noch mehr. Nicht in allen Regionen ist die Situation derart dramatisch wie in der Nordwestschweiz.

Annika Bangerter Folge mir

Mehr «Schweiz»

Der Hitzesommer hat deutliche Spuren in den Wäldern hinterlassen. An Nadelbäumen hängen rot verfärbte und dürre Nadeln, Laubbäume haben sich bereits im Juli verfärbt und ihre Blätter später abgeworfen. Wie schlecht es um die Wälder steht, zeigt nun ein interner Rapport des Amts für Wald und Wild beider Basel. Die bz Basel, die zu diesem Zeitungsverbund gehört, hat darüber berichtet. Rund jeder sechste Baum könnte demnach absterben.

Grosse Bestände sind zudem vom vorzeitigen Laubabfall betroffen (27 Prozent) oder zeigten bereits im Sommer Blattverfärbungen (29 Prozent). Nur etwas mehr als ein Viertel der Wälder in den beiden Basel weist keine Schäden auf. Wie viele Bäume insgesamt absterben, zeigt sich im nächsten Jahr. Doch die Bestandsaufnahme malt ein düsteres Bild.

Das gilt auch für den Kanton Aargau. Fabian Dietiker, Leiter Abteilung Wald, teilt auf Anfrage mit, dass bei 11 Prozent des Aargauer Waldes die Vitalität zwischen Anfang August 2025 und Mitte September 2026 stark abgenommen habe. Das zeigt der Vegetationsindex NDVI, welcher den Gesundheitszustand der Waldflächen aus Satellitendaten ableitet.

Eine starke Abnahme betrifft im Kanton Aargau 5400 von 49'000 Hektaren Wald. Es gebe Hinweise, dass diese Bäume nicht mehr austreiben werden, sagt Dietiker. «Erst der Frühling 2027 wird zeigen, ob das tatsächlich eintritt. Wir rechnen aber damit, dass viele Bäume, die im 2026 eine frühzeitige Verbraunung oder einen frühzeitigen Blattfall aufgewiesen haben, absterben werden.»

Der Hardwald bei Birsfelden BL sah in diesem August aus wie sonst im Herbst. bild: Raphael Alù

Auch weiteren Waldflächen geht es nicht gut. Die Auswertung von Satellitendaten hat auf insgesamt 46 Prozent der Waldfläche im Aargau eine geringe bis mittlere Abnahme des Vegetationsindexes gezeigt.

Wie es mit den Bäumen auf diesen Flächen weitergeht, hängt unter anderem von der weiteren Witterung ab. «Damit sich der Wald im Generellen und die Bäume auf den Flächen mit Vitalitätseinbussen erholen können, braucht es nun Niederschläge, Niederschläge und nochmals Niederschläge», sagt Dietiker. Nur damit könnte sichergestellt werden, dass im nächsten Frühling beim Blattaustrieb die Wasserversorgung nicht bereits wieder knapp sei. Ebenfalls entscheidend sei, dass im 2027 nicht der nächste Hitzesommer anstehe, sagt Dietiker.

Schäden an Föhren überraschen

Anders zeigt sich die Situation im Kanton Luzern. Die Zahlen aus der Nordwestschweiz könnten so nicht übertragen werden. «Als Kanton im Übergangsbereich zwischen dem Mittelland und den Voralpen haben wir bezüglich Klima und Boden eine andere Ausgangslage», hält Michiel Fehr, Fachbereichsleiter Waldentwicklung, fest. Eine analoge Abschätzung der Schäden sei zur Zeit nicht möglich.

Vergleichsweise glimpflich stehe die Ostschweiz da, sagt Caroline Heiri, Leiterin des Kantonsforstamtes St. Gallen. «Bei uns zeigt sich die Situation weniger dramatisch als in der Nordwestschweiz. Die Schäden treten nicht flächendeckend auf, sondern punktuell. Am stärksten hat es die Bäume in tieferen Lagen wie etwa in der Linthebene oder im Rheintal getroffen», sagt sie.

Am meisten habe in der Ostschweiz die Buche gelitten. Schäden hat Heiri aber auch an älteren und grösseren Tannen beobachtet sowie an Föhren. Letzteres überraschte sie. «Föhren sind eigentlich für trockene Regionen relativ gut geeignet. Wir wissen noch nicht, ob es neben der Trockenheit weitere Faktoren gab, die ihnen zugesetzt haben.» Auch sie betont: Das tatsächliche Ausmass der Schäden zeige sich erst im Frühling. Aber sie habe Hoffnung, dass die Ostschweiz mit einem blauen Auge davonkomme.

Der Borkenkäfer bereitet Sorgen

Waldökologe Frank Krumm untersucht mit seinem Team an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) die Waldgesundheit. Er sagt, dass die Hitze praktisch landesweit Spuren hinterlassen habe, die regionalen Unterschiede seien jedoch enorm: «Speziell stark betroffen sind die Kantone Solothurn, Jura, beide Basel, der Aargau und die Region um den Bielersee.»

Das habe stark mit den Bodenverhältnissen zu tun. Kalkiger Untergrund wie im Jurabogen ist durchlässig und speichert Wasser schlecht. Entsprechend können die Bäume bei Trockenheit nicht auf Wasserreserven im Boden zurückgreifen. Das betreffe zwar auch Karstgebiete wie etwa jenes im Entlebuch. «Aber dort gab es in diesem Sommer mehr Niederschläge. Gewitterregen helfen in einer solch angespannten Lage», sagt Krumm.

In den stark betroffenen Gebieten entlang des Jurabogens seien bei praktisch allen Baumarten Schäden sichtbar. Auch bei den eigentlichen Hoffnungsträgern. «Das ist für uns eine niederschmetternde Botschaft. Wir haben grosse Hoffnung in Eichen, Linden, Sorbusarten und Spitzahorn gesetzt, dass sie die nächsten hundert Jahre einigermassen gut mit dem sich verändernden Klima zurechtkommen. Dieser Sommer herrschten jedoch Verhältnisse, die sie mancherorts ans Limit brachten», sagt Krumm.

Haben auch diese Baumarten keine Zukunft, könne es mittelfristig auf ganz andere Waldtypen hinauslaufen. Wälder, die aus mediterranen und somit niedrigeren und eher krummen Bäumen bestehen. Das verändert nicht nur das Ökosystem stark, sondern hat auch Auswirkungen auf die Verwendbarkeit des Holzes, sprich auf den Bausektor und andere Waldleistungen.

Die Borkenkäfer bohren sich in die Rinde und legen darunter ihre Brutgänge an. bild: christian herbert hildebrand

Bäumen fehlt wegen Wassermangel die Abwehr gegen den Borkenkäfer

Mit Sorgen blickt der Waldökologe zudem auf eine unmittelbare Entwicklung: die Ausbreitung des Borkenkäfers. Bei anhaltender Trockenheit und hohen Temperaturen können sie statt einer zwei oder gar drei Generationen pro Jahr ausbilden. Bäume wehren sich gegen Borkenkäfer unter anderem mit Harz. Doch um dieses zu produzieren, benötigen die Bäume Wasser. «Die Grundlagen sind aktuell gelegt, dass es gravierende Schäden durch den Borkenkäfer geben kann», sagt Krumm. Ausgiebige Niederschläge in den kommenden Monaten könnten die Problematik entschärfen. Somit bleibt, was bereits in den letzten Monaten galt: die Hoffnung auf viel Regen. (schweizheute.ch)