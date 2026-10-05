Vor Stäfa ragt nun eine Insel aus dem Wasser. Dort zeigt sich im Normalfall nur ein Fels, der Stäfner Stein. Bild: KEYSTONE

Der Zürichsee ist wegen der Trockenheit um eine Insel reicher

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Der historisch tiefe Pegelstand des Zürichsees bringt Neues zum Vorschein: Vor Stäfa ragt nun eine Insel aus dem Wasser. Dort zeigt sich im Normalfall nur ein Fels, der Stäfner Stein.

Der historische Tiefstand des Zürichsees, derzeit liegt er bei 405,24 Meter über dem Meer, hat eine neue Insel hervorgebracht. Diese ragt nun knapp 400 Meter vor Stäfa aus dem Wasser. Gross ist sie nicht, aber gross genug, um dort mit einem kleinen Boot anzulegen und ein Picknick zu geniessen.

Zuletzt war die kleine Insel vor 74 Jahren sichtbar, als der letzte grosse Tiefstand verzeichnet wurde. Davor kam sie im Jahr 1909 bei extremem Niedrigwasser zum Vorschein. Eine Markierung im Stäfner Stein zeigt den damaligen Wasserpegel an und wurde nun erstmals wieder freigelegt.

Die Insel wird wohl noch eine Weile Ausflugsziel bleiben, denn bis der See seinen normalen Pegel wieder erreicht hat, wird es noch dauern. Länger anhaltende Regenfälle sind derzeit nicht in Sicht. (sda)