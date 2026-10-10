Welcher ist wohl der erfolgreichste Schweizer Song? Kleiner Tipp: er ist von 2018. Bild: Shutterstock

Diese Schweizer Songs eroberten die Spitze der Charts

Die Schweizer Single-Hitparade hat im Laufe der Jahre so manche Perle der Musikgeschichte hervorgebracht. Diese Songs waren dabei besonders erfolgreich und schafften es an die Spitze der Charts.

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In den vergangenen 58 Jahren haben seit dem Start der Schweizer Single- Hitparade 1968 schon einige Kassenschlager die Herzen der Schweizerinnen und Schweizer erobert. Doch welche haben es auf Platz 1 geschafft? Und wie lange hielten sie sich dort? Daten dafür liefert die Hitparadenplattform hitparade.ch.

35 Schweizer Songs schafften es auf Platz 1. DJ Bobo, Luca Hänni und die Walliser «MusicStars»-Siegerin Salome landeten dabei je drei Mal an der Spitze. Eine traurige Zeit für Schweizer Songs war die Ära von 1977 – 1993: 16 Jahre lang schaffte es da keiner auf Platz 1, schreibt das SRF.

Platz 10: Luca Hänni «She Got Me» und weitere

Rang 10 teilen sich gleich mehrere Songs, die sich jeweils drei Wochen auf Platz 1 hielten: Gotthard mit «Heaven», MusicStars mit «A Kiss Goodbye», Salome mit «Gumpu», das House-Duo Remedy & Manu-L feat. J-Son mit «Single Ladies», Pegasus mit «Skyline» und Ex-DSDS-Gewinner Luca Hänni mit seinem ESC- Song «She Got Me» von 2019.

Luca Hänni hat seit seinem DSDS-Sieg eine beachtliche Karriere hingelegt. Video: YouTube/Eurovision Song Contest

Platz 9: Migros Ensemble «Ensemble»

Das Migros-Ensemble mit dem Weihnachtslied «Ensemble» schaffte es fünf Wochen lang, auf dem ersten Platz zu bleiben. Für den Song kamen 23 Schweizer Musikerinnen und Musiker zusammen, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Mit dabei waren 2014 beispielsweise Luca Hänni, Pepe Lienhard, Fabienne Louves und Francine Jordi.

Ja, Gilbert Gress war auch dabei. Video: YouTube/Migros

Platz 8: Les Sauterelles «Heavenly Club» und Baschi «Bring en hei»

Platz acht müssen sich ebenfalls zwei Songs teilen (weshalb es keinen Platz sieben gibt): Sechs Wochen lang führten Baschi mit seinem Fussballsong «Bring en hei» und Les Sauterelles 1968 mit «Heavenly Club» die Spitze an.

Mit der Single «Heavenly Club» schaffte die Band 1968 den Durchbruch. Video: YouTube/ddMusic

«Bring en hei» brachte Baschi 2005 heraus. 2008 war es das offizielle Lied der Schweiz für die Fussball-Europameisterschaft. Es wurde danach unter anderem von Oliver Pocher gecovert.

2008 wurde das Lied zur inoffiziellen Schweizer Hymne. Video: YouTube/eichizitrone1

Platz 6: Jodlerklub Wiesenberg und Francine «Das Feyr vo dr Sehnsucht»

Das Chorlied von 2007 des Jodlerklubs Wiesenberg und der Schlagersängerin Francine Jordi hielt sich sieben Wochen lang auf Platz 1. Wie der Jodlerklub schreibt, war es damals nicht ganz so einfach, die verschiedenen Dialekte unter einen Hut zu bringen. Es hat dann aber doch ganz gut geklappt.

Schwierigkeiten gab es bei den verschiedenen Dialekten von Jordi und den Jodlern. Video: YouTube/SRF Unterhaltung

Platz 5: Pepe Lienhard und Band «Swiss Lady»

Acht Wochen lang besetzte dieser Song Platz 1: «Swiss Lady» der Pepe Lienhard Band. Auch hier klopfte das Schlagerherz höher, denn mit dem Alphorn kam DAS Schweizer Musikinstrument zum Einsatz. Der Song belegte beim Eurovision Song Contest 1977 in London den sechsten Platz.

Beim ESC schaffte es der Song in die Top 10. Video: YouTube/EuroTiggESC

Platz 4: Minstrels «Grüezi wohl, Frau Stirnimaa!» und DJ Bobo «Chihuahua»

Kurz vor dem Treppchen müssen sich wieder zwei Songs den Platz teilen: DJ Bobo mit seinem Sommerhit «Chihuahua» vom Jahr 2003 und die Minstrels mit ihrem berühmten «Grüezi wohl, Frau Stirnimaa!» aus dem Jahre 1969.

«Grüezi wohl, Frau Stirnimaa!» kennt wahrscheinlich auch heute noch jedes Kind. Video: YouTube/fritz5146

Beide Songs hielten sich zehn Wochen lang auf Platz 1 der Hitparade. DJ Bobo schaffte es sogar in Frankreich und Spanien, die Chartspitze zu erobern.

Auch in Frankreich und Spanien schaffte es DJ Bobo auf die Nummer 1. Video: YouTube/DJ BoBo

Platz 2: Robert Miles «Children»

Weil sich zwei Songs Platz vier teilen, machen wir mit Platz zwei weiter: Dieser ist vom italienischen DJ und Produzenten Robert Miles mit dem Song «Children» besetzt. Weil er in Fleurier im Kanton Neuenburg geboren ist, gilt er statistisch gesehen als Schweizer Musiker, weshalb er hier aufgeführt wird. Sein Song von 1996 stellt den einzigen Schweizer Instrumental-Song dar, der es auf den ersten Platz schaffte. Ganze 13 Wochen lang hielt er sich dort.

Robert Miles starb 2017 mit 47 Jahren an Krebs. Video: YouTube/Studio Mágico Music

Platz 1: Lo & Leduc «079»

Satte 21 Wochen lang war dieser Titel nicht vom ersten Platz wegzukriegen: «079» von Lo & Leduc lief 2018 rauf und runter. Praktisch jede und jeder konnte den Text mitsingen. Der einstige Rekordhalter wurde dann aber 2025 vom US-Sänger Alex Warren mit seinem Song «Ordinary» abgelöst. Dieser hielt sich 25 Wochen auf Platz 1.

(kek)